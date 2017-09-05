Меркурий Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века #4







Отправлено: - 11:45 Господи да узбагойся ты уже. Работы еще ведутся, сейчас кинули объемы, агашкины конторы сорвали куш. Теперь до зимы будут искать субподрядчиков (дурачков) кто возьмется за эти доделки по цене объемов, а так как желающих мало по 300 квадрат брусчатки ложить, при этом пилить каждый камень, то реконструкция завершится в следующем году как минимум. А 30 сантиметровый кантик сделали для того что бы грязь и песок с зеленки не попадала на дорогу в ливни.