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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-мне бы твои заботы....ходить по деревне и под хвост заглядывать кошкам

Да,Доктор. Чем же Вы так заняты? Очередным изобретением колесА... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3956
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 05.09.17 - 12:07
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Профайл
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Страница 471 из 471«1...469470471
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