drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7051





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11828

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 Цитата: Доктор СИЗО:

-мне бы твои заботы....ходить по деревне и под хвост заглядывать кошкам

Да,Доктор. Чем же Вы так заняты? Очередным изобретением колесА...