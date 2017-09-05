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§ NG.kz
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное все уже освоили или брусчатка кончилась... на фото это перекресток Абая Хакимжановой.... живем и радуемся... меня лично вот интерисует вопрос зачем вдоль проспекта выложили брусчатку шириной около 30 см для кого?
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§ Вася Картошкин
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 05.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=WgYhYw-lS_s.
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§ olegggon
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.09.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Герцена тоже такой узенький тротуар сделали. Потом ещё и забор поставят на Абая скорей всего.
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Гость
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А заборы на Абая вообще кошмар для перфекциониста. Видимо ставили криворукие, а руководил косоглазый.

Меркурий
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи да узбагойся ты уже. Работы еще ведутся, сейчас кинули объемы, агашкины конторы сорвали куш. Теперь до зимы будут искать субподрядчиков (дурачков) кто возьмется за эти доделки по цене объемов, а так как желающих мало по 300 квадрат брусчатки ложить, при этом пилить каждый камень, то реконструкция завершится в следующем году как минимум. А 30 сантиметровый кантик сделали для того что бы грязь и песок с зеленки не попадала на дорогу в ливни.

* Victor Yang
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9205
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.09.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
меня лично вот интерисует вопрос зачем вдоль проспекта выложили брусчатку шириной около 30 см для кого?

Это технический тротуар для обслуживания прилегающей территории.
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гость
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это технический тротуар для обслуживания прилегающей территории.


а где велодорожки ? может это они. экстремальные правда.

Читатель 1
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что можно было ожидать?? Совершенно не удивлён, какие кадры такой и результат, и так в любой сфере. Похоже, можем пройти "точку невозврата" и тогда "каменный век" гарантирован.

михалыч
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
брусчастка на Абая- позор города.
похабней сделать было сложно.
про крашеные бордюры и говорить стыдно.

§ Ks
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 05.09.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе фото это жесть! Как пройти пешеходу-то? Сейчас дожди пойдут грязище будет :oops:
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§ Ks
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 05.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это технический тротуар для обслуживания прилегающей территории.

А для пешеходов не надо тротуара значит? Все для красоты только :-(
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* Victor Yang
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9205
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.09.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ks:
А для пешеходов не надо тротуара значит?

Я надеюсь, что его пока просто недоделали и вскоре доделают.
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* drakon
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ks:
Второе фото это жесть!

Опять дерево - замуровали... :lol:
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§ Ks
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 05.09.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Опять дерево - замуровали... :lol:

И правда )
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Гость
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 12:05
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