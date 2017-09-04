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§ NG.kz
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане самые дешевые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать, заявил в понедельник в ходе открытия парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев.
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Серж
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ацтанинские ветра кому то явно раскачали макушку.Из нищего,в основной массе ,населения хотят отжимать ,как с цивилизованных стран,это со средней реальной з.п . по стране в 200-300 уев.Может стать последней каплей

кустанаец
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни стыда не совести .
кинул народ.
и предлагает ограбить до нитки.

Иван
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё однажды сказали - кушайте ГМО, это можно... То есть российская электроэнергия нам обходится дешевле, чем россиянам?

Михалыч
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
маразм крепчает.
от природы не уйдешь.
не уйдет он достойно.

§ Солнышко
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 04.09.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело»

Насколько я помню, именно, по причине высоких тарифов и невозможности оплатить коммунальные услуги в 90-х и начале нулевых огромное количество людей побросали свое жилье, либо отдали за копейки и дружно выехали за пределы страны богатой природными ресурсами за которые обычный человек не в состоянии был заплатить.
Слышала, что в таких странах, как Таджикистан, Туркмения энергоресурсы вообще бесплатные. Хоть и в ограниченном количестве.
Возможно сам Президент и не платит за воду, которая у него течет и течет во дворцах и фонтанах, а мы очень даже немало платим. Экономим почти как в Европе, а зарабатываем, как в Азии.
Профайл

из 90х
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
в 90-х и начале нулевых огромное количество людей побросали свое жилье, либо отдали за копейки и дружно выехали за пределы страны

Дык этого, похоже и добиваются. Надо с югов переселять, а некуда.

кустанаец
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// Сейчас изменились условия, мировой рынок изменился. Поступлений в бюджет нету. С налогами как нам быть – что оставляем, что пересмотрим?/// он там же.

денег нету в бюджету.,
но я знаю где найти- повысить налоги, повысить комуслуги.
а король то голый оказался.

Против Всех!!!
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни Ельцин, ни Путин такого и подумать не могли сказать. а этот Великий Луноликий вконец....Но терпение у народа не вечное, есть же.

Читатель 1
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму, "специально" что ли ?? К чему клонит-то (или подводит)??

§ JereK
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1166
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.09.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
К чему клонит-то (или подводит)??


Ну очередной вброс, так сказать. Зима же близко.. потом можно будет заявить: "да, у нас крысис, зато поднимать коммуналку не будем."
Профайл

§ Медный
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.09.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы же не в коммунизме живем, правда?

Я знаю кому сказать за это "спасибо!" :-x Герою фильма "путь лидера"
Профайл

§ Медный
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.09.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тен:

[бывалый моде:on]да вы что такое говорите? правителю виднее! кто вы такие чтобы спорить, это в вас говорит рабский советский менталитет :lol: :lol:
[бывалый моде:off]
Профайл

§ Медный
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.09.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Доиграются с народом.

Акиматские меня от вас уже тошнит! Смените методичку
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Гость
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент




Отправлено: 05.09.17 - 01:24
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