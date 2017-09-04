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≡ Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 сентября, на построенный из мрамора постамент высотой около 7 м установили бронзовый конно-скульптурный памятник Шакшаку Жанибеку Кошкарулы. Общая высота композиции составляет почти 15 м.
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§ Моше
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4345
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 04.09.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит скоро улицу переименуют.
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Имран
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эй, земляки, кончайте трайбализмом страдать, мало нам драк с рабочими-индусами! Ставят памятники за свой счет, ну и ладно, лишь бы из бюджета не тянули средства. Дауншифтинг - решение ваших дрязг.

безумец
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
раньше 200 лет назад наш народ согласно религии оставлял потомкам курганы,памятные сооружения,,вот и вся история,если взять другие страны - Перу,Египет,Италия,Индия,Европу в целом, там до сих пор стоят исторические памятники и сооружения,,все наше наследие прошлых веков погребено под землей по старым обычаям и сейчас нам недостает лицезреть наше забытое прошлое,как будто его и не было,,любые военные действия в первую очередь стирают с лица земли исторические памятные места,,так что все то ,что находится на поверхности со временем все равно исчезнет как бы мы не старались,поэтому народ на нашей земле сейчас ставит памятники для красоты ,а представьте себе ,что вместо ЕХРО мы поставили *золотого воина* из чистого золота высотой 50 метров в центре столицы ,как это сделали монголы поставив огромный позолоченный памятник своему предку вместе с конем,,данные же наши памятники являются напоминанием об исторических личностях

топоним
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:Значит скоро улицу переименуют.

Давно пора.

тётя Соня
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Как то однотипно все, так можно весь город Батырами и конями украсить

необходимо выкинуть молодого негра со свитком с постамента...

тётя Соня
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Значит скоро улицу переименуют.

Я двумя руками ЗА!

тётя Соня
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прохожий:
Абулхаир хану

Я думаю что вместо негра надо поставить на его место памятник Абулхаиру хану! И переименовать улицу его именем!

§ Горожанин_kst
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 818
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:

Ты так много не думай, тебе вредно)
Обеими руками говоришь? Ногами лучше проголосуй, подальше от этого форума, или вообще от монитора.
Марик, не пались)))
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§ yudjin
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.09.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Как то однотипно все, так можно весь город Батырами и конями украсить.

я ж грю... КОНОнизация города во всей красе... беспощадная и бравадная !
Интересно будет сличить некогда представленный разляпистый эскиз зеленого презеленого сквера с тем шо наваяют на транспортном кольце.
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§ yudjin
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.09.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Я двумя руками ЗА!

схватись двумя руками и оргазмируй, ономаст...

А пока :
Цитата:
На вопрос «НГ», будет ли в связи с установлением данного памятника переименовываться улица Карбышева, в областном маслихате сообщили: инициативная группа такой цели не ставит. - Генерал Карбышев отдал свою жизнь за то, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой, и переименовывать улицу его имени было бы непростительно, - отметил секретарь областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ.
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Товарищ Ын
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то поставят памятник истинному герою казахов и знатному воину, а не батырам, которые знамениты следующим: батыр убил другого батыра, сын второго батыра убил первого батыра, внук первого батыра убил сына второго батыра и так далее.

Жанибек - первый тархан (на Востоке — воинское звание, равное фельдмаршалу) в истории казахов.
Жанибек, молодой батыр, был одним из лучших полководцев в битвах с джунгарскими агрессорами, не проигравший ни одной битвы.
Жанибек-тархан фактически правил вместе с Аблай-ханом.
В каждом жузе был только один бий. Одним из них был Жанибек.
Жанибек соединял в себе гибкость политика, дальновидность полководца, мужество батыра и мудрость бия.

Но я против переименования улицы Карбышева!
Лучше назвать именем тархана Жанибека безимянную улицу от этого памятника в сторону аэропорта и новый микрорайон в районе аэропорта. Как идея?

ФОТЯ
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...




Отправлено: 04.09.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я бы за памятник любому из сорока героев Советского Союза (в Великой Отечественной войне) родом из Костанайской области !!!

§ Медный
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:

Да, новые улицы есть и их нужно называть
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* Ваш земляк
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.09.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Все смешалось, люди,кони (с) Аналог КСКовскому. Как то однотипно все, так можно весь город Батырами и конями украсить.

Зато удобно! Потом просто надо будет придумать очередного батыра (тархана, бая, бия и т.д, и т.п.) - и просто приляпать табличку! А чтобы увековечить имена людей, которые действительно строили Кустанай и область - мозгов не хватает... Печально...
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§ Медный
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.09.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
мозгов не хватает

Мозгов хватает ;-) без управления разваливается всё, просто разваливается, а здесь же как то это выглядит иначе
Цитата:
Ваш земляк:
увековечить имена людей, которые действительно строили Кустанай и область

Это придётся признать что "колониальное" прошлое не такое "колониальное" как хотелось бы некоторым :-o
кто будет возвеличивать всем известные 70 лет строительства нашей области и всего Казахстана? Если для некоторых, не будем называть их ники на форуме, и подвиги не меньших батыров советского народа можно выкинуть, растоптать и забыть
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