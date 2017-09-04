безумец Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку... #17







Отправлено: - 21:59 раньше 200 лет назад наш народ согласно религии оставлял потомкам курганы,памятные сооружения,,вот и вся история,если взять другие страны - Перу,Египет,Италия,Индия,Европу в целом, там до сих пор стоят исторические памятники и сооружения,,все наше наследие прошлых веков погребено под землей по старым обычаям и сейчас нам недостает лицезреть наше забытое прошлое,как будто его и не было,,любые военные действия в первую очередь стирают с лица земли исторические памятные места,,так что все то ,что находится на поверхности со временем все равно исчезнет как бы мы не старались,поэтому народ на нашей земле сейчас ставит памятники для красоты ,а представьте себе ,что вместо ЕХРО мы поставили *золотого воина* из чистого золота высотой 50 метров в центре столицы ,как это сделали монголы поставив огромный позолоченный памятник своему предку вместе с конем,,данные же наши памятники являются напоминанием об исторических личностях