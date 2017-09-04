NG.kz Житель села Октябрьское, зарезавший на глазах у матери ее друга, получил 18 лет лишения свободы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:25 Биография 35-летнего сельского чабана из Карасуского района Линариса Ильясова состоит сплошь из судимостей. С 1999 года он несколько раз сидел за кражи, разбой, убийство. Сегодня, 4 сентября, Ильясову вынесли очередной приговор - за убийство.

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