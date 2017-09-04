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§ NG.kz
Житель села Октябрьское, зарезавший на глазах у матери ее друга, получил 18 лет лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Биография 35-летнего сельского чабана из Карасуского района Линариса Ильясова состоит сплошь из судимостей. С 1999 года он несколько раз сидел за кражи, разбой, убийство. Сегодня, 4 сентября, Ильясову вынесли очередной приговор - за убийство.
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ди
Re: Житель села Октябрьское, зарезавший на глазах у матери ее...




Отправлено: 04.09.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
звери, за десятку убить. как такие мысли вообще в голову приходят...

тётя Соня
Re: Житель села Октябрьское, зарезавший на глазах у матери ее...




Отправлено: 04.09.17 - 22:55
Комментарий удален модератором.

Товарищ Ын
Re: Житель села Октябрьское, зарезавший на глазах у матери ее...




Отправлено: 04.09.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала одного убил. Посидел - выпустили по амнистии. Опять убил - посидит и выпустят по очередной амнистии. Дурдом!

§ Змея Подколодная
Re: Житель села Октябрьское, зарезавший на глазах у матери ее...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.09.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И онО сейчас поедет рыбку откушивать,пить сок и смотреть телевизор.
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