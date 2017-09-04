Цитата: Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело»

Насколько я помню, именно, по причине высоких тарифов и невозможности оплатить коммунальные услуги в 90-х и начале нулевых огромное количество людей побросали свое жилье, либо отдали за копейки и дружно выехали за пределы страны богатой природными ресурсами за которые обычный человек не в состоянии был заплатить.

Слышала, что в таких странах, как Таджикистан, Туркмения энергоресурсы вообще бесплатные. Хоть и в ограниченном количестве.

Возможно сам Президент и не платит за воду, которая у него течет и течет во дворцах и фонтанах, а мы очень даже немало платим. Экономим почти как в Европе, а зарабатываем, как в Азии.