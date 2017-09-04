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тётя Соня:
гниёт там от скуки и от замкнутого пространства.
СтатьяЦитата:
на обед у заключённых был борщ на первое, макароны – на второе, сок. Нормы питания в колониях увеличили в 2013 году, в меню добавили фрукты и натуральные соки. "Рыбу даём только свежую. Бывает, что осуждённые жалуются – масла им не хватает, хотя порции по новым нормам внушительные получаются.
Цитата:
Ещё одна радость заключённых – телевизор. Просмотр телевизора по графику: утром, в обед и вечером в личное время.
Цитата:
В фонде библиотеки учреждения порядка пяти тысяч книг, заключённые пишут заявление, и мы выдаем их.
А вы уверены что это не курорт? гниют они там на:
Цитата:
фруктах и натуральных соках