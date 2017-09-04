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≡ Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники колонии "Чёрный беркут" для осуждённых пожизненно показали журналистам "Каравана", в каких условиях содержится бывший пограничник, пять лет назад застреливший 14 сослуживцев и егеря на посту "Арканкерген".
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§ Медный
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый
поймали любого прохожего, а заявления о воровстве на раёне как спыались как из рога изобилия, так и продолжают сыпаться в отделение, потому что настоящий-то вор на свободе и продолжает воровать


ну так что ты хотел сказать? или только сказал чтобы хотеть? :-)
объясни непроницательным ;-)

"Сильный человек умеет признавать свои ошибки, слабый же пытается просто их забыть" ;-) ;-) :-P
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§ шолом рубашкин
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 04.09.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ все в кухонных детективов играет. Расследует, анализирует непонятно что и непонятно какими методами. Каждый думает, что умнее целого органа. Схавали "утку" в интернете и подмахивают.
Да он замочил. Че вы там устроили теледебаты?
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Бывалый
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А что, ограничение свободы автоматически освобождает от обязанности работать и содержать себя?

Это звучит как "а что - круглое холоднее квадратного?"
Эти два вопроса, ограничение свободы и обязанность трудиться (WTF? с чего вдруг обязанность-то? вы уверены что с необходимостью не путаете?) - перпендикулярны друг другу.
Лишив свободы человека, вы лишили его возможности трудиться для самообеспечения в той области деятельности, которую он считает приемлимой для добычи средств к существованию.
Поэтому таки да - у вас возникает обязанность его кормить, поить, одевать, обувать, досуг ему обеспечивать и так далее...

Бывалый
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
"Б.Сыздыков с 2010 года являлся начальником оперативно-поискового отделения криминальной полиции УВД г.Костанай. За регулярное вознаграждение в виде денег он покровительствовал и содействовал членам организованной группы в незаконном сбыте героина"

Это все, чем он на работе занимался?
Или к чему вы это сюда притащили-то?

Бывалый
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну так что ты хотел сказать? или только сказал чтобы хотеть?

Ты так и не понял того, что там написано ниже процитированного?
Печально...

!!!
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"возмужал, поправился и окреп" ну и с чего бы не возмужать и т. д и т. п. за счет налогов-то? "масла им маловато"видите ли..выходит надо откормить получше и простить побыстрее...пока не похудели :-(

Мария
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:

Мечтаете что бы убийца ни в чём не повинных людей вышел на свободу...или потому что он ваш соотечественник ?

Я верю в то,что именно он убил спящих солдат ,поэтому соотечественник он ,или нет меня ,это уже не волнует ,он убийца и дрянь ,и его мама меня всегда бесила ,защищая убийцу ,хабалка вместе с дедом.

ТАНОМИ
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все, чем он на работе занимался?
Или к чему вы это сюда притащили-то?
Как говорит молодёжь: " ни фига себе!" Это довод? Что за муть? Жонглируете словами, скачете поверху, всех уличаете в скудоумии, ко всем демонстрируете неуважение - это что угодно, только не дискуссия. Спорить с Вами - себя не уважать.

§ Змея Подколодная
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.09.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый: Мечтаете о возрождении рабства? Так-то у нас уже 26 лет, слава богу, Конституцией запрещен принудительный труд...

А плодить захребетников? Жрут,спят и смотрят телевизор,читают книжки. Принудительный труд,Вы серьезно? Ну тогда пусть не жрут и не смотрят телевизор. Еще смеют рот открывать за свой дневной рацион, стакан воды и краюху хлеба в день, все.
Цитата:
вы лишили его возможности трудиться для самообеспечения в той области деятельности, которую он считает приемлимой для добычи средств к существованию.

Ты погляди-ка.....вакансии бастыков расхватали.., переквалифицироваться и варежки шить! "Легкостатейников" всех загнать на поля и огороды,пусть пашут по 24 часа в сутки. А потом с чистой совестью на свободу,искупил вину перед Родиной трудом. Труд облагораживает человека, возможно трудотерапия из ..... человека сделает. А то загорают там на казенных харчах, масла им мало, я фигею вообще. Без труда,как известно,не выловишь ту же рыбку,которую им дают, из пруда. Как сказал всеми известный киногерой - "Кто не работает, тот ест",так получается,а,Бывалый?
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тётя Соня
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:.. островом из книжки про Незнайку, но даже там был скрытый смысл:

А где написано что осужденные на ПСЛ должны работать? Нет пусть не работает но гниёт там от скуки и от замкнутого пространства. Вот это самое страшное наказание ПСЛ..

§ Медный
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
гниёт там от скуки и от замкнутого пространства.


СтатьяЦитата:
на обед у заключённых был борщ на первое, макароны – на второе, сок. Нормы питания в колониях увеличили в 2013 году, в меню добавили фрукты и натуральные соки. "Рыбу даём только свежую. Бывает, что осуждённые жалуются – масла им не хватает, хотя порции по новым нормам внушительные получаются.


Цитата:
Ещё одна радость заключённых – телевизор. Просмотр телевизора по графику: утром, в обед и вечером в личное время.


Цитата:
В фонде библиотеки учреждения порядка пяти тысяч книг, заключённые пишут заявление, и мы выдаем их.


А вы уверены что это не курорт? гниют они там на:
Цитата:
фруктах и натуральных соках
:-o
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§ Медный
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

извиняюсь, я не могу понять пургу. Охота, чтобы реальность которую я наблюдаю соответствовала вашим словам, но это не так. охота чтобы вы излагали мысли свои, логику повествования - не перевирая и не прягая как вошь.
Вернёмся к сути, что же в моих примерах вам не понравилось, если они сделаны на основе ваших логических схем ;-) или вы сами не поняли что сказали, а теперь отнекиваетесь? ;-) :-)
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Бывалый
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
извиняюсь, я не могу понять

Ну так снача научись понимать что кмные люди пишут, а потом лишь в дискус лезь.

Бывалый
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
всех уличаете в скудоумии

Ну а не скудоумие ли считать что этот чин только тем и занимплся на работе что промышлял крышеванием?
Скудоумие.
И поэтому не стоит обижаться на правду.

безумец
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не верю,что какой то сопляк спокойно завалил 15 человек,,человек 5-7 *овчарок* какой нибудь ОПГ пришли поставить на место служивых офицеров,этот маленький *рембо* сбежал ,а когда поймали,понял,что лучше сесть,чем на свободе ждать *овчарок*,,,любой сделал бы то же самое - ведь там безопаснее и весь мир за тобой приглядывает,тем более семья уже в безопасности,,не забывайте ,что в свое время убили Нуркадилова,а он не был простым холопом в народе,,смотрю на тулешевых всяких и вижу,что молчание золото,,так и наш сопляк будет молчать всю жизнь,ведь жизнь дороже денег
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