тётя Соня:

гниёт там от скуки и от замкнутого пространства.

на обед у заключённых был борщ на первое, макароны – на второе, сок. Нормы питания в колониях увеличили в 2013 году, в меню добавили фрукты и натуральные соки. "Рыбу даём только свежую. Бывает, что осуждённые жалуются – масла им не хватает, хотя порции по новым нормам внушительные получаются.

Ещё одна радость заключённых – телевизор. Просмотр телевизора по графику: утром, в обед и вечером в личное время.

В фонде библиотеки учреждения порядка пяти тысяч книг, заключённые пишут заявление, и мы выдаем их.

фруктах и натуральных соках