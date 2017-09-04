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≡ Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 сентября, на построенный из мрамора постамент высотой около 7 м установили бронзовый конно-скульптурный памятник Шакшаку Жанибеку Кошкарулы. Общая высота композиции составляет почти 15 м.
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§ Моше
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4345
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 04.09.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит скоро улицу переименуют.
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Гость
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября




Отправлено: 04.09.17 - 21:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября




Отправлено: 04.09.17 - 21:59
Комментарий проходит проверку.

Гость
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября




Отправлено: 04.09.17 - 22:13
Комментарий проходит проверку.
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