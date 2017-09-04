Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7039





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 12:47 Цитата: Обликоморале:

Все же повлиял на тебя дружок..год почти меня не было, а как тон с риторикой у тебя сменился.))

Работает все же поговорка..с кем поведешься, от того и наберешься.. Все же повлиял на тебя дружок..год почти меня не было, а как тон с риторикой у тебя сменился.))Работает все же поговорка..с кем поведешься, от того и наберешься..

-Дракоша, спроси в редколлегии.... про Марика.... может он в больницу попал.... от недавных потрясений... или в Египет уехал....