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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 470 из 470«1...468469470
Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.09.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оба - белые, а детёныш - серый..

Дракош, так это же беженец. И никакой он не детеныш. Скоро в Ваше пруду, обитать будут только такие индивиды.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, так это же беженец

Индус - что ли?... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.09.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Индус - что ли?...

По клюву - не похож. Надо бы в паспорт заглянуть.

§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 04.09.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Все же повлиял на тебя дружок..год почти меня не было, а как тон с риторикой у тебя сменился.))
Работает все же поговорка..с кем поведешься, от того и наберешься.. :-P

-Дракоша, спроси в редколлегии.... про Марика.... может он в больницу попал.... от недавных потрясений... или в Египет уехал....
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
про Марика..

Доктор,вы что про Славку Ч. думаете?... 8-)
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 04.09.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,вы что про Славку Ч. думаете?... 8-)

-ничего я не думаю, он же твой друг....он доверился тебе....съездил в твою деревню.... фотографии выслал .....тебе даже подлинное имя и фамилию сказал.... а ты совсем про него забыл....эх ты....
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3718
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.09.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто такой Славка Ч?
Дракош, чего молчишь про оружие?
И это, тебя и Доктор вон уже припалил?
А гуси чот мелкие есчо, охотится поди на них думаешь?))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А кто такой Славка Ч?

Славку Челаха - не знаешь?
Ты же только год отсутстврвал.
Пожизненный срок ему дали... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
он же твой друг....он доверился тебе....съездил в твою деревню.... фотографии выслал

Доктор,это у тебя ревность,как у моей 2-х летней соседки,когда она с мамой и 4-х
месячным братом - выходят во двор.Начинает так плакать,а мама на неё -
внимания - не обращает.Всё внимание совсем - "мелкому".
А чё Марик? Марик - пообещал,Марик - сделал.За что я
ему Благодарен... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракош, чего молчишь про оружие?

Сейчас у нас жара сильная.
Как станет прохладней,поеду - постреляю... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А гуси чот мелкие есчо, охотится поди на них думаешь?))

"Гусь" - это ты. А это молодой или молодая Лебедь... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3718
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.09.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Слышал. Тема уже давно обмусоленная и замусоленная. Вся правда может когда и всплывет, а может и нет. Мутное дело.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера даже Кошкам - жарко было.

А может это Кот. Усы то какие большие.
Лежит себе на берегу... :lol: :oops:
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