Цитата: Он пояснил, если в стране не будут повышаться тарифы «причем, смело» на коммунальные услуги, не будут приходить инвесторы.



Ну для инвесторов, как-бы, тоже важно почем киловатт-час, или кубометр..



Цитата: Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает: «Я построю станцию вам, а за сколько я буду продавать электроэнергию? Или сколько будет стоить тепло?».



Мдя уж, какая жесть. Гре#@%ый стыд, просто. Ну, вообще-то, что еще остается людям, которые ̶п̶р̶о̶с̶ ̶п̶р̶о̶е̶ уничтожили образование, от маразма которых разбежались все специалисты? Остается мечтать о светлом дне, когда какой-нибудь дяденька приедет и построит им вшивую электростанцию.. Это просто конец, дно.. иначе и не скажешь.