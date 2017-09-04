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§ NG.kz
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане самые дешевые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать, заявил в понедельник в ходе открытия парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев.
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анониа
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты сперва подымите

graff
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне одному кажется что кто то явно перекурил!

Виктор
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 04.09.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое мог сказать только враг своего народа...
Интересно где в России услуги дороже, если там все дешевле. Особенно электричество и интернет. А почему самим нельзя построить электростанцию? На экспо же могли узнать как? Стыд.

§ Горожанин_kst
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"У них кончился хлеб? Так пусть едят пирожные!"(с)
Совсем почву под ногами чувствовать перестал?
Доиграется...
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§ pandit
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 04.09.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть власть обнародует УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ СЕЙЧАС инвесторов - в электроэнергетике, добыче нефти и газа, водо и теплоснабжении. Может в этом и ответ, на вопрос который всем понятен, кроме приснопамятных?
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§ Змея Подколодная
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.09.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро народ будет собираться всем двором и возле костра греться. Кстати,товарищи,очень давно статья была здесь,как некто (по моему это был господин Тихановский,возможно ошибаюсь) судился с КТЭКом, чтобы установить автономное отопление в квартире. КТЭКовцы сильно возражали,чинили всяческие препоны,но все таки суд вынес решение в пользу потребителя. Так что не так то просто взять и отказаться от услуг коммунальщиков
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§ JereK
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1163
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.09.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он пояснил, если в стране не будут повышаться тарифы «причем, смело» на коммунальные услуги, не будут приходить инвесторы.


Ну для инвесторов, как-бы, тоже важно почем киловатт-час, или кубометр..

Цитата:
Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает: «Я построю станцию вам, а за сколько я буду продавать электроэнергию? Или сколько будет стоить тепло?».


Мдя уж, какая жесть. Гре#@%ый стыд, просто. Ну, вообще-то, что еще остается людям, которые ̶п̶р̶о̶с̶ ̶п̶р̶о̶е̶ уничтожили образование, от маразма которых разбежались все специалисты? Остается мечтать о светлом дне, когда какой-нибудь дяденька приедет и построит им вшивую электростанцию.. :-( Это просто конец, дно.. иначе и не скажешь.
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Гость
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент




Отправлено: 04.09.17 - 21:28
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Гость
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент




Отправлено: 04.09.17 - 21:30
Комментарий проходит проверку.

§ сайлау курманов
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.09.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я еще за те годы не рассчитался , а тут снежным комом навалятся новые , просто кошмар!
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Гость
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент




Отправлено: 04.09.17 - 21:34
Комментарий проходит проверку.

Гость
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент




Отправлено: 04.09.17 - 21:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент




Отправлено: 04.09.17 - 21:53
Комментарий проходит проверку.

Гость
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент




Отправлено: 04.09.17 - 21:59
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