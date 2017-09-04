Серый волк Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9042

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:52 Цитата: Общая высота композиции составляет почти 15 м.

Это же точная высота пятиэтажки без двускатной крыши!

Я только что сделал важное открытие!

Размер конных статуй в Костанае подчиняется закону Мура!!!!!

Помните насколько лет назад началось с диких и аляповатых пегасиков на мосту?

Потом на Герцена в круге несуразный по размерам кольца памятник Кобланды батыру высотой 9.

А теперь вот уже 15 метров!

Так что мы имеем дело с явной прогрессией! И не простой!

А именно ОНИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПО закону Мура.



Для тех, кто не помнит.

Удвоение числа транзисторов каждые несколько лет, известное как закон Мура. Можно заметить, что до 2000го года тактовая частота и потребляемая мощность росли согласно аналогичным законам. Выполнение закона Мура на протяжении десятилетий было возможно потому, что размеры транзисторов всё уменьшались и уменьшались, следуя еще одному закону, известному как закон Деннарда (Dennard's scaling). Согласно этому закону, в идеальных условиях такое уменьшение транзисторов при неизменной площади процессора не требовало роста энергопотребления.



В итоге, если первый процессор 8086 при частоте 8MHz потреблял менее 2W, то Pentium 3, работающий на частоте 1GHz, потреблял уже 33W. То есть энергопотребление увеличилось в 17 раз, а тактовая частота за то же время возросла в 125 раз. Заметим, что производительность за это время выросла гораздо сильнее, т.к. сравнение частот не учитывает таких вещей как появление L1/L2 кэша и out-of-order исполнения, а также развитие суперскалярной архитектуры и конвейеризации. Это время можно по праву называть золотым веком: масштабирование техпроцесса оказалось идеей, обеспечившей устойчивый рост производительности на несколько десятилетий.



Сочетание технологических и архитектурных достижений привело к тому, что закон Мура выполнялся до середины 2000х, где и наступил перелом. На 90nm затвор транзистора становится слишком тонким, чтобы предотвратить ток утечки, а энергопотребление уже и так достигло всех мыслимых пределов.



Гениально!

Правда чудесно каждый год увеличивать размер очередной лошади, подчёркивая идущие в обществе процессы развития?





Очень немаловажным конечно в предстоящем аспекте городской застройки понять до какого года закон Мура будет увеличивать лошадей и до какого именно размера их транзистора!

Исходя из прочности металлов, геологических особенностей земной коры под городом можно смело делать выводы, что у акимата впереди достаточно простора для активного роста!!!



Процесс сбоя в законе Мура применительно к олошадеванию колец и улиц наступит очень не скоро, и мы вполне можем жить в городе удивительных достижений!







Только представьте себе конную статую размером с телебашню! А теперь представьте, что они на каждом перекрёстке!

Большие размеры несомненно будут обладать огромными преимуществами, между стройных копыт этих достижений вполне смогут располагаться жилые здания, школы, ЦОНы, и детские сады, которые надеюсь построят или вернут украденные. Одно копыто такого достижения, например левое переднее сможет стоять например у детского мира, правое переднее где-то за шахматным клубом ближе к акимату. Туловище вознесётся до улицы Гоголя, где заднее копыто окажется у французского центра, а другое заднее копыто на месте медучилища, которое придется снести, всё равно врачи уже давно не нужны.

Хвост будет простираться вдаль за Чародейку. А голова будет вопросительно загдядывать сверху в часы городской башни, которые наверное придется отремонтировать по такому случаю.



Ещё несомненной пользой от таких достижений на каждой улице города будет столь необходимая тень, исчезнувшая с вырубкой акиматом зелёных насаждений в городе.



Это время по праву можно будет считать золотым веком суперскалярного развития общества!









Ну а для самых маленьких и приравненных к ним больших дылд поучительная детская история про троянского коняку

http://dochkiisinochki.ru/chto-takoe-troyanskij-kon.html