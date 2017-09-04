Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября
Я робот
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Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:17
Сегодня, 4 сентября, на построенный из мрамора постамент высотой около 7 м установили бронзовый конно-скульптурный памятник Шакшаку Жанибеку Кошкарулы. Общая высота композиции составляет почти 15 м. Читать новость
цфефыш
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Это же точная высота пятиэтажки без двускатной крыши! Я только что сделал важное открытие! Размер конных статуй в Костанае подчиняется закону Мура!!!!! Помните насколько лет назад началось с диких и аляповатых пегасиков на мосту? Потом на Герцена в круге несуразный по размерам кольца памятник Кобланды батыру высотой 9. А теперь вот уже 15 метров! Так что мы имеем дело с явной прогрессией! И не простой! А именно ОНИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПО закону Мура.
Для тех, кто не помнит. Удвоение числа транзисторов каждые несколько лет, известное как закон Мура. Можно заметить, что до 2000го года тактовая частота и потребляемая мощность росли согласно аналогичным законам. Выполнение закона Мура на протяжении десятилетий было возможно потому, что размеры транзисторов всё уменьшались и уменьшались, следуя еще одному закону, известному как закон Деннарда (Dennard's scaling). Согласно этому закону, в идеальных условиях такое уменьшение транзисторов при неизменной площади процессора не требовало роста энергопотребления.
В итоге, если первый процессор 8086 при частоте 8MHz потреблял менее 2W, то Pentium 3, работающий на частоте 1GHz, потреблял уже 33W. То есть энергопотребление увеличилось в 17 раз, а тактовая частота за то же время возросла в 125 раз. Заметим, что производительность за это время выросла гораздо сильнее, т.к. сравнение частот не учитывает таких вещей как появление L1/L2 кэша и out-of-order исполнения, а также развитие суперскалярной архитектуры и конвейеризации. Это время можно по праву называть золотым веком: масштабирование техпроцесса оказалось идеей, обеспечившей устойчивый рост производительности на несколько десятилетий.
Сочетание технологических и архитектурных достижений привело к тому, что закон Мура выполнялся до середины 2000х, где и наступил перелом. На 90nm затвор транзистора становится слишком тонким, чтобы предотвратить ток утечки, а энергопотребление уже и так достигло всех мыслимых пределов.
Гениально! Правда чудесно каждый год увеличивать размер очередной лошади, подчёркивая идущие в обществе процессы развития?
Очень немаловажным конечно в предстоящем аспекте городской застройки понять до какого года закон Мура будет увеличивать лошадей и до какого именно размера их транзистора! Исходя из прочности металлов, геологических особенностей земной коры под городом можно смело делать выводы, что у акимата впереди достаточно простора для активного роста!!!
Процесс сбоя в законе Мура применительно к олошадеванию колец и улиц наступит очень не скоро, и мы вполне можем жить в городе удивительных достижений!
Только представьте себе конную статую размером с телебашню! А теперь представьте, что они на каждом перекрёстке! Большие размеры несомненно будут обладать огромными преимуществами, между стройных копыт этих достижений вполне смогут располагаться жилые здания, школы, ЦОНы, и детские сады, которые надеюсь построят или вернут украденные. Одно копыто такого достижения, например левое переднее сможет стоять например у детского мира, правое переднее где-то за шахматным клубом ближе к акимату. Туловище вознесётся до улицы Гоголя, где заднее копыто окажется у французского центра, а другое заднее копыто на месте медучилища, которое придется снести, всё равно врачи уже давно не нужны. Хвост будет простираться вдаль за Чародейку. А голова будет вопросительно загдядывать сверху в часы городской башни, которые наверное придется отремонтировать по такому случаю.
Ещё несомненной пользой от таких достижений на каждой улице города будет столь необходимая тень, исчезнувшая с вырубкой акиматом зелёных насаждений в городе.
Это время по праву можно будет считать золотым веком суперскалярного развития общества!
Чё эт "аналог"?! Тот-кыпшак, этот-аргын. Щас найманы, кереи срочно соберутся устранять "несправедливое забвение" своих батыров-родственников. Глядишь, ещё с десяток каменных всадников на улицах города поселят.Эт нормально по нынешним временам и нравам. Племена и роды славой и деньгами меряются. Возрождение. А где акыны, поэты, писатели? Жамбул, Мусрепов, Сейфуллин? Или чё ими гордиться?
андрей
Re: Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку...
Модератор комент не стоит удалять, Аргынам стоит его услышать. Господа аргыны как вам не стыдно, вытащили куда менее известного своего батыра и давай его прославлять. Он куда меньше сделал чем тот Абулхаир хан в борьбе с джунгарами. Хуже всего сейчас начнут казахи переписывать историю каждый под свой род, и тащить своих биев батыров, пап мам ещё кого-нибудь!!! и ставить памятники на каждом углу у каго денег побольше или точнее кто больше наворовал у народа денег.
Гость
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября
Отправлено: 04.09.17 - 21:23
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Гость
Памятник первому казахскому тархану Шакшаку Жанибеку Кошкарулы в Костанае будет открыт 14 сентября
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