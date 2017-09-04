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§ NG.kz
Назарбаев призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев недоволен тем, что в системе Обязательного социального медицинского страхования есть пробелы.
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев призвал не спешить с внедрением обязательного...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5396
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.09.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Нарушаете.

По моему это нормально, что человек сам платит за своё здоровье.
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§ Добринцофф
Re: Назарбаев призвал не спешить с внедрением обязательного...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5396
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.09.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Тогда ведь скажут: "Почему я должен платить, когда какая-та часть населения бесплатно будет получать эти услуги?".

У меня куча таких знакомых,которые потихоньку работают на себя и никому ничего не платят.
Профайл
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Страница 3 из 3«123
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