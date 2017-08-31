Цитата: Фотя:

... А бюджет не более, чем слетать на юга.



О! Это вы на целую статью ответа.

Юг понятие растяжимое, сколько вы хотите оставить на этом юге и чем заниматься.

19 из 20 сарделек, летящих на юг - это сарделечно-шезлонговые. Их привезли самолётом, положили на лежак отеля, кормят и водят, потом точно так погрузят на самолёт и отправят.

Весь их тоскливый, как зевок гипопотама, отдых известен заранее. И они ещё себя именуют туристами, при том, что по сути не отличаются от перевозки кур между курятниками. а офисы в которых покупают сарделечные места принято именовать модным словом турагентство, при том, что некоторые из них ни разу в жизни туриста не видели



Бюджет на Камчатку зависит от желаний. Край земли в этом отношении в 2017 году сравним с самыми экзотическими местами мира, и в некоторой части дороже Антарктики, чилийских скал и Гималаев. Вертолёт 34тыс. в час, снегоходы, сильно подготовленый крузак, вахтовки от маршрута сильно зависят в цене.

С нами была девушка из Алма-Аты, Наташа, которая ушла от нас в длительный пеший поход в долину Налычево за вулканы на 11 дней с другой группой. Там абсолютно всё ногами, без техники, с кострами и палатками и дикими горячими источниками, чтоб помыться. Это было самое недорогое из стоящих. И стоило это пешее путешествие кажется всего 11 тыс. рублей. Они шли пешком с рюкзаками принципиально и не использовали подброс к объектам и вездеходы и снегоходы поддержки.

На фото Олеся и Наташа. Эти хрупкие девушки свои, несмотря на кажущуюся хрупкость имеют большой опыт настоящего туризма в горах и жизни в палатках походных лагерей.





Далеко не ко всему есть дороги, которые на Камчатке можно посчитать по пальцам.

Можно идти день по шлаку, затем два дня по снегу до цели. Либо взять прокачанный крузак на сутки и на границе снегов пересесть на снегоходы. сократив подход к цели в шесть раз и не ночуя в палатке среди бескрайнего снега.



На север ещё сложнее. Есть люди принципиально идущие на 11 дней, и есть люди - сел в вертолёт и за час полёта долина Гейзеров. В этом году 37 тыс с носа.

Если конкретно, то в нашем случае 140-160 тыс на чел Камчатка. Если бы у нас не было опыта перемещения автостопом и путешествий, то выросло бы за 200. На первый выход в кратер больше половины подхода автостопом, включая очень подготовленные вездеходы.

Шли сами и без гида, ибо его знал. Проводником был я. Но ночевали не в палатках, а в базовом лагере в Камчатинтуре в комфортных условиях. На второй вулкан в малую долину гейзеров на Мутновский невозможно по снегам доехать попутным транспортом и мы просто использовали технику за деньги. 21 век на планете.



Либо несколько суток пешком по безжизненному шлаку и снегам, с ночёвкой и оброной от медведей, либо день трека на крузаке с фото и несколько часов по сплошным снегам на снегоходах. Кстати карабин сейчас проблемнее взять в аренду, чем снегоход. А камчатский мишка панически боится снегоходов и никогда к ним не пойдет. Их как раз и гоняют на снегоходах в качестве развлечения.

Чтоб было оптимальным, то и делали. Если с нашим опытом легко проделать 30 км автостопом, то мы конечно использовали это и ко всему прочему это очень позитивит. Это не тупо смотреть в окно нанятого хапуги таксиста по шоссе.

Обратно можно было улететь в Москву за 50-60 тыс. на прямом как пляжные сардельки.

Но это совсем не по феншую и ни грамма не интересно.

Самое интересное было выброситься на маленьком канадском самолётике на Магадан за пятёрку рублей. и оттуда автостопом до Байкала. Очень хотели, но на работу был риск не успеть. В качестве компромиса взяли до Новосибирска. Погуляв по этому отличному городу, выбросились на электричке за Обь, а оттдуда позитивным автостопом по западной Сибири до Ёбурга, удовлетворив желание поюзать Сибирь автостопом.

В Екатеринбурге разъехались кто куда. Олеся в Севастополь, я до Пензы на этом же поезде и с пензы автостопом. Наташа из Алма-Аты в это время только собиралась с Камчатки лететь на Новосибирск и затем в Алма-Ату. Быстрее всех добрались ходившие вместе с нами в малую долину гейзеров, в кратер Мутновского вулкана Маша и Иван из подмосковного наукограда Королёв. Они заранее взяли билет на Москву, чтоб на следующий день уже выйти на работу.





Олеся, присутствующая у нас в кадре больше всего, несмотря на высшее образование музыкальной академии, имела опыт трехмесячной жизни в походной палатке в горах и очень любит экологию. И мечтала пожить на Байкале весь сезон.



И ей вполне хватает опыта проехать автостопом всю страну с севера на юг до Севастополя, притом с собакой и кошкой, домашними питомцами взятыми с собой в путешествие. До этого ездила подобным образом только почетный член АВП (академии вольных путешествий) Татьяна Яшникова. Можете погуглить.









[Исправлено: Серый волк, 01.09.2017 - 16:59]