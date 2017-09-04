Бывалый Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской... #31







Отправлено: - 16:07 Цитата: Victor Yang:

Проще, но не дешевле.

Именно - дешевле.

Дом - это то, что строят для себя, а не на продажу.

Поэтому при продаже даже не имеет смысла пытаться отбить все вложенное: никому ни нужно то, что ты строил под себя - покупают абстрактный "квадрат", а не дом в твоем, хозяина, понимании...

А дом, построенный на продажу, вообще вряд ли кто будет покупать ибо его некачественность видна невооруженным глазом тому, кто разбирается в домах (ну если только лоху впарить, и пусть вкладывает в доведение до ума еще столько же сколько заплатил при покупке)