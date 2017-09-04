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§ NG.kz
Назарбаев о новых вице-премьерах: Досаев поступил как джентльмен
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил назначения новых заместителей премьер-министра РК на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент tengrinews.kz
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Гость
Re: Назарбаев о новых вице-премьерах: Досаев поступил как...




Отправлено: 04.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думал, что ж все так плохо и улучшений не предвидится. А тут вот оно чё, цифровизации не хватает. Елбасы уже совсем в маразм ударился?

Черчиль
Re: Назарбаев о новых вице-премьерах: Досаев поступил как...




Отправлено: 04.09.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джентельмент никогда не проигрывает, а если проигрывет , то джентельмен меняет правила в свою пользу!!!
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