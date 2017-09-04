Гость Re: Назарбаев о новых вице-премьерах: Досаев поступил как... #1







Отправлено: - 14:43 Я то думал, что ж все так плохо и улучшений не предвидится. А тут вот оно чё, цифровизации не хватает. Елбасы уже совсем в маразм ударился?