Маркс Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток... #4







Отправлено: - 17:28 Цитата: НГ:

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП

А потерпевшему что-нибудь перепадет? А то получается, что один лишился денег, другой здоровья, а штраф ушел в пользу чиновников, которые потом будут гарцевать на Лэндкрузерах. Это как-то нечестно. Лучше бы начальник заплатил 15 МРП потерпевшему, хоть не так обидно бы было. А если представить, что начальник мог бы бить зама каждый день, то прибавка к замовской зарплате составила бы за 20 рабочих дней (2269*15*20)=680700 тенге. За такую прибавку к жалованью не зазорно побыть боксерской грушей, хотя бы пару месяцев.