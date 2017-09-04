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≡ Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток ареста, либо штраф в размере 15 МРП за избиение своего зама		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток ареста, либо штраф в размере 15 МРП за избиение своего зама
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту нанесения телесных повреждений начальником Костанайского локомотивного депо М. Сагилиным своему заместителю А. Касенову Северным отделом полиции УВД г. Костанай составлен протокол по статье 73-1 ч.1 КоАП РК.
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§ drakon
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11820
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 суток Ареста - ему.
И перрон на вокзале - подметать... :-o
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§ Доктор СИЗО
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 04.09.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
15 суток Ареста - ему.
И перрон на вокзале - подметать... :-o

-от 3 до 5 лет общего режима ему реально светит....многие начинающие урки сидели по этой своей первой статье....а тут откуда взяли 15 суток....как будто мужик окурок кинул в пьяном виде мимо урны...
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Гость в горле кость
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...




Отправлено: 04.09.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие 15 суток ,какой административный ?Хулиганнку ему и на зону на три года

Маркс
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...




Отправлено: 04.09.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП

А потерпевшему что-нибудь перепадет? А то получается, что один лишился денег, другой здоровья, а штраф ушел в пользу чиновников, которые потом будут гарцевать на Лэндкрузерах. Это как-то нечестно. Лучше бы начальник заплатил 15 МРП потерпевшему, хоть не так обидно бы было. А если представить, что начальник мог бы бить зама каждый день, то прибавка к замовской зарплате составила бы за 20 рабочих дней (2269*15*20)=680700 тенге. За такую прибавку к жалованью не зазорно побыть боксерской грушей, хотя бы пару месяцев.

Раман
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...




Отправлено: 04.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП, либо

Чем дальше, тем больше начинает ,всё это нравится.
Начистил морду у лица кому то, и всего 15мрп
Меньше чем штраф за превышение скорости.
Невольно задумаешься.кто более опасен для общества.
По всему ,получается,что водитель, который неправильно запарковался.
театр абсурда....

§ Алиса
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3609
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.09.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что с судимостью его оставят на должности? даже если это и не госслужба - как-то косячно же...
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§ Медный
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, какие же рабочие вопросы они не смогли обсудить на словах? :-)
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