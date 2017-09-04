Цитата: Бывалый

поймали любого прохожего, а заявления о воровстве на раёне как спыались как из рога изобилия, так и продолжают сыпаться в отделение, потому что настоящий-то вор на свободе и продолжает воровать



ну так что ты хотел сказать? или только сказал чтобы хотеть?

объясни непроницательным



"Сильный человек умеет признавать свои ошибки, слабый же пытается просто их забыть"