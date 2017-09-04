/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники колонии "Чёрный беркут" для осуждённых пожизненно показали журналистам "Каравана", в каких условиях содержится бывший пограничник, пять лет назад застреливший 14 сослуживцев и егеря на посту "Арканкерген".
Читать новость

§ Медный
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый
поймали любого прохожего, а заявления о воровстве на раёне как спыались как из рога изобилия, так и продолжают сыпаться в отделение, потому что настоящий-то вор на свободе и продолжает воровать


ну так что ты хотел сказать? или только сказал чтобы хотеть? :-)
объясни непроницательным ;-)

"Сильный человек умеет признавать свои ошибки, слабый же пытается просто их забыть" ;-) ;-) :-P
Профайл

§ шолом рубашкин
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 04.09.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ все в кухонных детективов играет. Расследует, анализирует непонятно что и непонятно какими методами. Каждый думает, что умнее целого органа. Схавали "утку" в интернете и подмахивают.
Да он замочил. Че вы там устроили теледебаты?
Профайл

Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 19:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 19:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 19:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 19:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 19:11
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 1
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх