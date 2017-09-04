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≡ Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут предлагать места в пустеющих поселках 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут предлагать места в пустеющих поселках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным управления земельных отношений, в очереди на бесплатные 10 соток сегодня стоят 28 236 человек. С 2005-го года заявления подавали 33 805 человек, получили землю 14%. Потребность в участках под ИЖС в Костанае удовлетворена лишь на 3%.
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Все просто
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
И дешевле и очень сильно проще :

Посчитайте, сказочники. Даже если кредитные ресурсы, все равно купить дешевле.

Бывалый
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Проще, но не дешевле.

Именно - дешевле.
Дом - это то, что строят для себя, а не на продажу.
Поэтому при продаже даже не имеет смысла пытаться отбить все вложенное: никому ни нужно то, что ты строил под себя - покупают абстрактный "квадрат", а не дом в твоем, хозяина, понимании...
А дом, построенный на продажу, вообще вряд ли кто будет покупать ибо его некачественность видна невооруженным глазом тому, кто разбирается в домах (ну если только лоху впарить, и пусть вкладывает в доведение до ума еще столько же сколько заплатил при покупке)

§ Горожанин_kst
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 814
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом говорите, а замки описываете). 270 квадратов, Карл!? Версаль?
Не-е-е, мне и 120 (ну 150) квадратов - за глаза.
Строиться, конечно,не дешево, но если для себя,с умом, да не замахиваться на Богемию с Саксонией, то оно того стоит. Экономии не будет, разве на работе, которую сам осилишь, если руки с нужного места растут). Материалы, согласен, у нас стоят... мамадарагая!
А покупать...может у нас и появятся строительные фирмы которые будут строить типовые коттеджики на землях выделяемых под ИЖС. Вопрос цены и качества.
Профайл

Бывалый
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Материалы, согласен, у нас стоят... мамадарагая!

Даладна!
Смотри: газоблоки экотон в Астане - 15500 тнг/м3 = 2,8 тыр/м3
Такие же газоблоки Сибит в Че - 3.35 тыр/м3

Бывалый
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не-е-е, мне и 120 (ну 150) квадратов - за глаза.

А зафигачь себе 60 квадратов засыпуху из горбыля и опилок, обложенную в полкирпича и обшитую изнутри ОСБ-шкой - будет вообще почти даром, в 10-ку или 15-ху точно уложишься ))))
На твой век хватит и ладно.

правп
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он че серьезно это сказал? почему тогда он не говорит, отчего люди, побросали все и покинули свои дома?

горожанину
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Горожанин_kst:
Хочу дом себе "на старость" построить.

Дальневосточный гектар не пробовал?
В 10 раз больше ведь...

только под конвоем, наверное лучше 10 соток где нибудь в Тарановском районе.

пэтриот
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst
Экономии не будет, разве на работе, которую сам осилишь, если руки с нужного места растут). 

Спасибо что напомнили про экономию. Включите в расходы на стройку больницу. Пока строился - два ребра сломал ( на досках поскользнулся которые временно положили вместо лестницы на второй этаж), с крыши (гаража) упал , порезы и ушибы не в счет- целая куча. И напоследок , уже когда заселились грыжа вылезла (мешки с цементом от дождя спасал) . Кстати благодарю Гиппократ, зашили даже шва не видать. 100000 стоило(официально 70000). 5000 медсестрам . Анализы всякие 20000
Так что СПС, лучше уж купить . Здоровее будешь.

§ Медный
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Мы же как хотим - дом как ,,у того барина,,. С 2 этажами

Как говорит моя мама: "Чем же эти люди, на пенсии, будут платить за такие хоромы?" :lol: :lol:
Профайл

Строитель
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
газоблоки экотон в Астане - 15500 тнг/м3 = 2,8 тыр/м3
Такие же газоблоки Сибит в Че - 3.35 тыр/м3

Сравнил извините, "дерьмо" со стройматериалом. Из этих астанинских газоблоков сам стройся, их дождем смывает. Не успел кирпичом обложить если до дождей, то поплыли стены в степной гумус. Вообще не советую брать отечественный газобетон и пеноблоки, деньги на ветер

Гость
Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут предлагать места в пустеющих поселках




Отправлено: 04.09.17 - 19:34
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