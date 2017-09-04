/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Голова в небе, ноги в болоте		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Голова в небе, ноги в болоте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29495
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 августа 2017 года в Нашей газете была опубликована статья Голова в небе, ноги в болоте. Была публикация, все обещали помочь, в том числе через газету, а вода снова течет в подвал и никого не дозовешься.
Читать новость

Автолюбитель
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"все обещали помочь"
В суд еще подай на газету.

1
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну это точно не грунтовые воды, как пытались всех убедить коммунальщики и работники ПКСК

Гость
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый прикол в том, что отдел ЖКХ акимата г.Костаная находится в том же самом здании. :lol:

§ Серый волк
Re: Голова в небе, ноги в болоте
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9041
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.09.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так там у вас самая центральная адвокатская контора. Можно сказать практически на носу у областного акимата сидящяя. И в ней сидит тьма тьмущая самых центральных адвокатов! :lol: :lol: :lol:
Тем более на первом этаже, прямо над этим озером.
:lol: :lol: :lol:
Вы хотите сказать, что монополисты, коммунальщики и пекеэскальщики столько отстёгивают акимату и всем контролирующим органам за свою безнаказанность, что им толпы адвокатов и кучи законов до лампочки?
:lol: :lol:
Какая хорошая и удобная у вас жизнь коммунальщиков!

А у нас вот бедняги пыль не дай бог на кафеле в подвале не протрут вовремя!
Сразу толпа прибежит пальцем по пыли водить и протоколами махать. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 04.09.2017 - 14:49]
Профайл

123
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще больший прикол в том, что Бердимбетов Тахир вице-президент Союза адвокатов Республики Казахстан. т.е. если он свои интересы отстоять не может, то как он защищает клиентов.

димон
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 18:13
Комментарий удален модератором.

димон
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 18:14
Комментарий удален модератором.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 1
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх