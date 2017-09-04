Серый волк Re: Голова в небе, ноги в болоте #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9041

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:46 Так там у вас самая центральная адвокатская контора. Можно сказать практически на носу у областного акимата сидящяя. И в ней сидит тьма тьмущая самых центральных адвокатов!

Тем более на первом этаже, прямо над этим озером.



Вы хотите сказать, что монополисты, коммунальщики и пекеэскальщики столько отстёгивают акимату и всем контролирующим органам за свою безнаказанность, что им толпы адвокатов и кучи законов до лампочки?



Какая хорошая и удобная у вас жизнь коммунальщиков!



А у нас вот бедняги пыль не дай бог на кафеле в подвале не протрут вовремя!

Сразу толпа прибежит пальцем по пыли водить и протоколами махать.



[Исправлено: Серый волк, 04.09.2017 - 14:49]