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§ NG.kz
Голова в небе, ноги в болоте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29494
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31 августа 2017 года в Нашей газете была опубликована статья Голова в небе, ноги в болоте. Была публикация, все обещали помочь, в том числе через газету, а вода снова течет в подвал и никого не дозовешься.
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Автолюбитель
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"все обещали помочь"
В суд еще подай на газету.

1
Re: Голова в небе, ноги в болоте




Отправлено: 04.09.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну это точно не грунтовые воды, как пытались всех убедить коммунальщики и работники ПКСК
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