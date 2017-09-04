NG.kz Голова в небе, ноги в болоте



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29494

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:03 31 августа 2017 года в Нашей газете была опубликована статья Голова в небе, ноги в болоте. Была публикация, все обещали помочь, в том числе через газету, а вода снова течет в подвал и никого не дозовешься.

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