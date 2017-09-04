Доктор СИЗО Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток... #2





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:46 Цитата: drakon:

15 суток Ареста - ему.

И перрон на вокзале - подметать... 15 суток Ареста - ему.И перрон на вокзале - подметать...

-от 3 до 5 лет общего режима ему реально светит....многие начинающие урки сидели по этой своей первой статье....а тут откуда взяли 15 суток....как будто мужик окурок кинул в пьяном виде мимо урны...