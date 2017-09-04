Цитата: Но надеюсь, что вернусь еще. Люди здесь вежливые и гостеприимные, готовы помочь.

урьезный случай за эту поездку случился с нами на посту ГАИ близ Астаны. Один из инспекторов решил тормозить машины с наклейками «Шелкового пути», причем тормозил всех без разбору: российские экипажи, французские — неважно.



Пока водители разбирались, в чем дело, к этой компании подъехал полицейский SsangYong Kyron, после чего инцидент сам собой рассосался. Оказалось, что местный «полисмен» тормозил участников... чтобы дать им номер своего телефона на случай непредвиденных проблем, мол, поможет «решить вопросы»!

http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27639