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§ NG.kz
Артистка "Цирка дю Солей" провела мастер-класс для костанайских танцоров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29494
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вчера американская танцовщица Кайли ВИЛЬЯМС удивляла посетителей выставки ЭКСПО-2017 в Астане, а сегодня прибыла а Костанай, чтобы поделиться танцевальным опытом с костанайскими танцорами.
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§ 74
Re: Артистка "Цирка дю Солей" провела мастер-класс для...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4286
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 04.09.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но надеюсь, что вернусь еще. Люди здесь вежливые и гостеприимные, готовы помочь.

урьезный случай за эту поездку случился с нами на посту ГАИ близ Астаны. Один из инспекторов решил тормозить машины с наклейками «Шелкового пути», причем тормозил всех без разбору: российские экипажи, французские — неважно.

Пока водители разбирались, в чем дело, к этой компании подъехал полицейский SsangYong Kyron, после чего инцидент сам собой рассосался. Оказалось, что местный «полисмен» тормозил участников... чтобы дать им номер своего телефона на случай непредвиденных проблем, мол, поможет «решить вопросы»!
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27639
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Бывалый
Re: Артистка "Цирка дю Солей" провела мастер-класс для...




Отправлено: 04.09.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

Ну тебе-то конечно виднее гостеприимные ли здесь люди.
Не то что какой-то артистке цирка Дю-Солей, которая объехал поди полмира, а не только оствоила маршрут Че-Кустанай )))
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