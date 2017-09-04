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≡ Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток ареста, либо штраф в размере 15 МРП за избиение своего зама		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток ареста, либо штраф в размере 15 МРП за избиение своего зама
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29494
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту нанесения телесных повреждений начальником Костанайского локомотивного депо М. Сагилиным своему заместителю А. Касенову Северным отделом полиции УВД г. Костанай составлен протокол по статье 73-1 ч.1 КоАП РК.
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§ drakon
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11820
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 суток Ареста - ему.
И перрон на вокзале - подметать... :-o
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* Доктор СИЗО
Re: Начальнику Костанайского локомотивного депо грозят 15 суток...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 04.09.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
15 суток Ареста - ему.
И перрон на вокзале - подметать... :-o

-от 3 до 5 лет общего режима ему реально светит....многие начинающие урки сидели по этой своей первой статье....а тут откуда взяли 15 суток....как будто мужик окурок кинул в пьяном виде мимо урны...
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