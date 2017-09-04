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Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.09.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оба - белые, а детёныш - серый..

Дракош, так это же беженец. И никакой он не детеныш. Скоро в Ваше пруду, обитать будут только такие индивиды.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11820
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, так это же беженец

Индус - что ли?... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 04.09.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Индус - что ли?...

По клюву - не похож. Надо бы в паспорт заглянуть.

* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 04.09.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Все же повлиял на тебя дружок..год почти меня не было, а как тон с риторикой у тебя сменился.))
Работает все же поговорка..с кем поведешься, от того и наберешься.. :-P

-Дракоша, спроси в редколлегии.... про Марика.... может он в больницу попал.... от недавных потрясений... или в Египет уехал....
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11820
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
про Марика..

Доктор,вы что про Славку Ч. думаете?... 8-)
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 04.09.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор,вы что про Славку Ч. думаете?... 8-)

-ничего я не думаю, он же твой друг....он доверился тебе....съездил в твою деревню.... фотографии выслал .....тебе даже подлинное имя и фамилию сказал.... а ты совсем про него забыл....эх ты....
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