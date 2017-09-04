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§ NG.kz
В первый день празднования Курбан айта в Лисаковске открылась новая мечеть
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 сентября, в первый день празднования Курбан айта, в г.Лисаковске состоялось торжественное открытие мечети на 200 мест. Ее строительство велось с 2014 года методом «Асар» – на народные добровольные пожертвования лисаковцев и привлеченные средства спонсоров со всего Казахстана.
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Ujcnm
Re: В первый день празднования Курбан айта в Лисаковске...




Отправлено: 04.09.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве в таком виде разрешено в мечети находиться? с голыми руками, даже в сарафане одна... насколько я знаю - это неподобающий вид для совершения намаза.
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