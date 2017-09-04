NG.kz В первый день празднования Курбан айта в Лисаковске открылась новая мечеть



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:31 1 сентября, в первый день празднования Курбан айта, в г.Лисаковске состоялось торжественное открытие мечети на 200 мест. Ее строительство велось с 2014 года методом «Асар» – на народные добровольные пожертвования лисаковцев и привлеченные средства спонсоров со всего Казахстана.

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