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§ NG.kz
Дело об ОПГ, занимавшейся сбытом героина под руководством пенсионерки, слушается в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29494
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На скамье подсудимых 11 жителей Рудного и Костаная. По словам гособвинителя, заправляла героиновым бизнесом 60-летняя Валентина Сульдина. При обыске в ее квартире нашли 3 кг героина, ружье «Сайга», револьвер, патроны, весы для фасовки и 64 мобильных телефона.
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ди
Re: Дело об ОПГ, занимавшейся сбытом героина под руководством...




Отправлено: 04.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сажают , сажают, а их все больше. может не тех сажают??

Мимка
Re: Дело об ОПГ, занимавшейся сбытом героина под руководством...




Отправлено: 04.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот раз сколькт полицейских загремит?

Вежливый человек
Re: Дело об ОПГ, занимавшейся сбытом героина под руководством...




Отправлено: 04.09.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приобретал в неустановленном месте.... :lol:

* Доктор СИЗО
Re: Дело об ОПГ, занимавшейся сбытом героина под руководством...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 04.09.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно он привозил наркотики из «неустановленного следствием места
- гомерический хохот....тогда зачем это вообще следствие и суд....это тоже самое что черпать воду из дырявой лодки....
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