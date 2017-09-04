NG.kz Дело об ОПГ, занимавшейся сбытом героина под руководством пенсионерки, слушается в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:21 На скамье подсудимых 11 жителей Рудного и Костаная. По словам гособвинителя, заправляла героиновым бизнесом 60-летняя Валентина Сульдина. При обыске в ее квартире нашли 3 кг героина, ружье «Сайга», револьвер, патроны, весы для фасовки и 64 мобильных телефона.

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