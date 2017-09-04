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§ NG.kz
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники колонии "Чёрный беркут" для осуждённых пожизненно показали журналистам "Каравана", в каких условиях содержится бывший пограничник, пять лет назад застреливший 14 сослуживцев и егеря на посту "Арканкерген".
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* Victor Yang
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.09.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Пусть шьют, пилят, рубят, на огородах пашут, обеспечивают себе же пропитание.

Для них работа будет развлечением. Это во-первых. Во-вторых, она будет сопряжена с опасными инструментами - а этим заключенным уже нечего терять. В-третьих, могут возмутиться предприниматели на воле - себестоимость продукции в колонии будет явно меньше и получается недобросовестная конкуренция.
Так что тут из двух зол меньшее - содержать, никуда не выпускать и не давать в руки ничего острого.
Профайл

* аргентина -ямайка
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 04.09.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Там выложены видео как Селах снимает себя на смартфон убитого офицера , который он унес. Лицо довольное , никто его еще не нашёл . Он в горах, весна, красота. Рюкзак полон тушенки , что ещё надо.

а подумать самому слабо . а как том все сгорело то . отправляли за границу на экспертизу . гульжан орг в свое время закрыли за это .за правду
Профайл

Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 13:43
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