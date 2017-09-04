Цитата: пэтриот:

Там выложены видео как Селах снимает себя на смартфон убитого офицера , который он унес. Лицо довольное , никто его еще не нашёл . Он в горах, весна, красота. Рюкзак полон тушенки , что ещё надо.

а подумать самому слабо . а как том все сгорело то . отправляли за границу на экспертизу . гульжан орг в свое время закрыли за это .за правду