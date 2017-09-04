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≡ Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут предлагать места в пустеющих поселках 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут предлагать места в пустеющих поселках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным управления земельных отношений, в очереди на бесплатные 10 соток сегодня стоят 28 236 человек. С 2005-го года заявления подавали 33 805 человек, получили землю 14%. Потребность в участках под ИЖС в Костанае удовлетворена лишь на 3%.
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ди
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все лезут в город... а сами как будто с деревни руководят...

тётя Соня
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно! Что всем делать в городе? Выделять землю наследникам приехавшим подымать целину ... правильно ведь...приехал на целину...получи землю в совхозе

Амир
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот тебе на, в 1982году приехал в город, с таким трудом заработал квартиру, теперь что мне обратно в деревню предлагают?

Бывалый
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 12:21
Комментарий удален модератором.

димон
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГЫ

У6
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам пускай там себе строит) все ближе к цивилизации хотят, а это у нас только костанай ну и что рядом

Все просто
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все лезут в город, это не дело.

Конечно же не дело. Я бы рекомендовал Вам Уважаемый руководитель, пожить и пообщаться с народом, проживающим в приделах 100 км. от города. Глядишь и народ потянется за Вами. На личном примере, пожалуйста.

§ лимон
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.09.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я в радиусе 100 км от Костаная побывал в населенных пунктах, видел. Люди выехали, но там осталась инфраструктура: есть электричество, вода. Все лезут в город, это не дело."
:lol: ну-ну, а работа там есть? школы все до 11-класса?
Профайл

Амир
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Конечно же не дело. Я бы рекомендовал Вам Уважаемый руководитель, пожить и пообщаться с народом, проживающим в приделах 100 км. от города. Глядишь и народ потянется за Вами. На личном примере, пожалуйста.

он то запросто поедет, под ним государственный дорогой джип, а у меня что, жигули копейка.

Все просто
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...




Отправлено: 04.09.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди выехали, но там осталась инфраструктура: есть электричество, вода.

Еще один момент, а почему выехали люди, если есть инфраструктура?
А вообще, надо сказать гениальное предложение. Государство уничтожило крестьянство - как класс, а сейчас - все за 101 километр. Аж затошнило.

§ Горожанин_kst
Re: Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё конечно понятно, господин аким. НО...Возьмём мою ситуацию: коренной горожанин, живу и работаю в городе, семья большая, все члены семьи работают и учатся тоже в городе. Квартирка маловата, дети младшие подросли, "расширяться" в большую квартиру не хочу, дом хочу строить в пригороде. И выгоднее содержать (чего бы там не пели ревнители монополистов-коммунальщиков), и участок небольшой с гаражом под боком (сейчас на дачу мотаемся за 20 км.). Потому в очереди лет 15 как.
На кой мне сдался участок где-то в Фёдоровском, Тарановском, Сарыкольском или Мендыкаринском районе?! Мне не ферма и не пашня нужна, 10 соток под ИЖС! А потому только Костанайский район, брат, только!)
Щас под шумок "скинут" всех не желающих получать землю в степи, а своим земличку в городской черте нарежут). Кунайское направление, мичуринское направление. Ля-по-та!
Не хорошо получается, уважаемый, ой нехорошо.
Профайл

Гость
Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут предлагать места в пустеющих поселках




Отправлено: 04.09.17 - 13:39
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