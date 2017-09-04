Всё конечно понятно, господин аким. НО...Возьмём мою ситуацию: коренной горожанин, живу и работаю в городе, семья большая, все члены семьи работают и учатся тоже в городе. Квартирка маловата, дети младшие подросли, "расширяться" в большую квартиру не хочу, дом хочу строить в пригороде. И выгоднее содержать (чего бы там не пели ревнители монополистов-коммунальщиков), и участок небольшой с гаражом под боком (сейчас на дачу мотаемся за 20 км.). Потому в очереди лет 15 как.

На кой мне сдался участок где-то в Фёдоровском, Тарановском, Сарыкольском или Мендыкаринском районе?! Мне не ферма и не пашня нужна, 10 соток под ИЖС! А потому только Костанайский район, брат, только!)

Щас под шумок "скинут" всех не желающих получать землю в степи, а своим земличку в городской черте нарежут). Кунайское направление, мичуринское направление. Ля-по-та!

Не хорошо получается, уважаемый, ой нехорошо.