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§ NG.kz
Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сквер финансистов и экономистов, открытый недавно в Актобе, ничем особо не отличается от других городских мест отдыха. Разве что изображением символов различных валют на фонарях и двухметровым памятником 100 тенге.
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Читатель 1
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 04.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В курсах рыночного ничего нет, "гнут" куда им надо - дефицит бюджета что-то там писали..."немаленький"
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