Цитата: Сергей_я:

да я в общем говорю про систему. По сути могут любого прохожего поймать на улице, пресануть хорошо и все. ты уже вор. Или ловят вора и по полной его. Пару дел сверху на него же тем же способом. Вот и все. И не надо ничего расследовать.

А в чем смысл?

Ну вот поймали любого прохожего, а заявления о воровстве на раёне как спыались как из рога изобилия, так и продолжают сыпаться в отделение, потому что настоящий-то вор на свободе и продолжает воровать, а показатели уровня преступности на раёне у ментов нифига не падают и их раз за разом вазелинят и вазелинят на планерках, да еще и мало того что старые воры воруют - так еще и молодая поросль включается в движение и вал краж нарастает как снежный ком....

Поясни - зачем ментам сажать не преступников?

Разверни свою мысль (если она у тебя вообще есть) поглубже.

Очень интересно послушать.