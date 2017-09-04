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§ NG.kz
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники колонии "Чёрный беркут" для осуждённых пожизненно показали журналистам "Каравана", в каких условиях содержится бывший пограничник, пять лет назад застреливший 14 сослуживцев и егеря на посту "Арканкерген".
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Вмктор
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну подумаешь убил, ведь в первый раз, совсем молодой, могли бы и простить, правда зря он в камере хвалился как он их убивал.

тётя Соня
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Дай бог Челаху дожить до смены власти в стране! Тогда, может быть и узнаем правду об убийстве погранцов. и сидет на зоне будут сидеть настоящие убийцы и заказчики.

Мечтаете что бы убийца ни в чём не повинных людей вышел на свободу...или потому что он ваш соотечественник ?

Бывалый
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
да я в общем говорю про систему. По сути могут любого прохожего поймать на улице, пресануть хорошо и все. ты уже вор. Или ловят вора и по полной его. Пару дел сверху на него же тем же способом. Вот и все. И не надо ничего расследовать.

А в чем смысл?
Ну вот поймали любого прохожего, а заявления о воровстве на раёне как спыались как из рога изобилия, так и продолжают сыпаться в отделение, потому что настоящий-то вор на свободе и продолжает воровать, а показатели уровня преступности на раёне у ментов нифига не падают и их раз за разом вазелинят и вазелинят на планерках, да еще и мало того что старые воры воруют - так еще и молодая поросль включается в движение и вал краж нарастает как снежный ком....
Поясни - зачем ментам сажать не преступников?
Разверни свою мысль (если она у тебя вообще есть) поглубже.
Очень интересно послушать.

тётя Соня
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 12:08
Комментарий удален модератором.

тётя Соня
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 12:11
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому-то кажется ,,белой овечкой,, и безвинно осужденным т.Челах. я тоже сомневался бы , но есть ютуб. Там выложены видео как Селах снимает себя на смартфон убитого офицера , который он унес. Лицо довольное , никто его еще не нашёл . Он в горах, весна, красота. Рюкзак полон тушенки , что ещё надо.
Не придумывайте себе ничего. Я уже писал ,как во время моей службы кочегар ,,Чайная,, расстрелял разводящего и смену караула и пошёл спать. Я был дежурным по дивизиону и видел как он пришёл в 3 ночи и лег спать. Через 30 мир прибежал дежурный по полку и увели его . В обед только узнал что у нас ЧП.Потом слышал что местные ему заказали оружие и он решил заработать . Изначально глупая идея - в воинской части все и вся на виду. Все знают у кого сколько сигарет и зубной пасты, это вам не у мамы за юбкой прятаться. Там ты весь на виду , какой есть. Со всеми своими пороками, которые там особенно ,,расцветают,, . Кто служил тот знает, это вам не в ,,Март,, на скамейке в смартфоне ковыряться

§ лимон
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.09.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
И не надо ничего расследовать.

хм,
1. почему убежал тогда?
2. где сокамернику про "геройства" рассказывал тоже шляпа?
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ди
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас столько препаратов, расскажешь все что надо и не надо

тетя Мотя
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...




Отправлено: 04.09.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
убийца ни в чём не повинных

То, что они не заслуживали убийства (возможно, не все, чисто с человеческой точки зрения) это - да, то, что они "ни в чем не повинные" - это прям очень спорный вопрос. Не думаю, что после армии они бы нашли и выключили кнопку своего скотства, многие пополнили бы состав "органов". В любом случае, парень совершил грех убийства и, похоже, самосуд, ведь не просто так и наша область получает гробы призывников, вот так вдруг совершивших в армейке самоубийство или попросту произошло убийство).

* Victor Yang
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.09.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Поясни - зачем ментам сажать не преступников?

В краткосрочной перспективе - раскрытое дело.
Цитата:
пэтриот:
но есть ютуб

Цитата:
лимон:
2. где сокамернику про "геройства" рассказывал тоже шляпа?

И почему вы уверены, что там именно он? Ради спокойствия в государстве и не такую постанову можно сделать.
Цитата:
пэтриот:
Я уже писал ,как во время моей службы кочегар ,,Чайная,, расстрелял разводящего и смену караула и пошёл спать.

Я так понимаю, это двоих, один из которых срочник? С Челахом тут никак нельзя сравнивать.
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* Сергей_я
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.09.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Поясни - зачем ментам сажать не преступников?

все просто. Чем больше посадили, тем лучше. А то, что преступлений не меньше, ну что уж тут поделать, страна в кризисе, кушать нечего. В общем оправданий можно кучу придумать при желании. Цитата:
лимон:
1. почему убежал тогда?

т.е. если б при вас начали стрелять вы бы остались? Или бы геройски тоже легли рядом со своими сослуживцами?Цитата:
лимон:
2. где сокамернику про "геройства" рассказывал тоже шляпа?

ммм, ну вы это откуда узнали? Из новостей так же. А было ли это или нет - никто ж не скажет.
Не знаю в моем понимании этот человек - козел отпущения. Так это или нет мы точно не узнаем. Ну только если лет через 15-20, когда всплывут какие-то новые факты, а людей, которые эти факты скрывали, уже не будет в живых, либо им уже без разницы будет к тому времени.
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* Сергей_я
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.09.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Мечтаете что бы убийца ни в чём не повинных людей вышел на свободу...или потому что он ваш соотечественник ?

Вы всерьез думаете что человек ПРОСТО так пострелял людей? Если уж стрелял, то уж точно за дело. Да это не правильно, это преступление, но суть то от этого не меняется. Я считаю что нужно не плохо так человека довести, что б он смог поднять оружие. При условии что он не психически больной.
Каждый человек в отчаянии может многое чего натворить. Может и этот сделал так, может бы и любой другой что-то бы подобное сделал. Давайте всех доведем до грани, и тех, кто не выдержал - посадим.
В любом случае, вы все видите как у нас отмазывают от тюрьмы или наоборот невиновных садят. Поэтому доверия нет никакого.
Сколько раз в год мы видим новости о суициде в армии? И кого-то наказали? Там даже до абсурда доходит, мол новобранец сам себе ДВАЖДЫ выстрелил в голову. Рафик был совершенно не выновэн (Камеди клаб) И это сходит с рук. Вот поэтому я не верю что тут нашли и наказали именно виновных.
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* Змея Подколодная
Re: Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можешь присоединиться, если завидуешь.

Это здесь вообще ни при чем. Почему деньги налогоплательщиков должны уходить на содержание ЗЕКов? Куда делись "трудовые" зоны? Почему они попивают сок, рыбку едят, телевизор смотрят и не работают? Пусть шьют, пилят, рубят, на огородах пашут, обеспечивают себе же пропитание. Обалдеть, живут, как в пионерском лагере "Артек" . У большей части ЗЕКов на шее иски висят неоплаченные, а с каких шишей ему платить, если он загорает. Пахали бы 24 часа в сутки, обеспечивали бы себя, еще и иски погашали. А сок и рыбку лучше бы бесплатно на обед школьникам давали или малышне в детсадах!
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Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 13:39
Комментарий проходит проверку.

Гость
Журналистам показали, в каких условиях отбывает наказание Владислав Челах




Отправлено: 04.09.17 - 13:40
Комментарий проходит проверку.
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