Тарановец Re: Когда «горбатый» реконструкция исправит #6







Отправлено: - 08:34 ////////От села Тарановское в сторону границы РФ года 4 уже делают дорогу. За это время успели положить латки на новый асфальт, который делали сначала.//////

На моей памяти за это время поменялось в Тарановке 3 акима. Для них это как переходящий дополнительный бонус к зарплате. Кто захочет на одну зарплату жить в деревне. На вверх надо отмечаться, а где деньги брать. Если быстро закончить строительство дороги, а потом что делать??