Горожанин_kst Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #76





(Полноправные пользователи) Сообщений: 811

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:58 Цитата: Петя Жуков:



О чём ты "Петя"?! Куда кто ушёл?!!МЫ здесь, тутошние мы, русские, русскоязычные граждане Казахстана, никуда и не думали уходить. Вполне законно хотим чтоб нашим детям на нашей родной земле преподавали знания нашего родного языка на должном уровне. НАС здесь по официальной статистике не менее 40%, неужели с нашим мнением даже считаться не стоит?!!!

А про Иуду-Ельтсина, про Россию, про национальные окраины нам зачем тут петь?!