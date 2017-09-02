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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Бывалый
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 04.09.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
НО нигде не будут смешивать его с другим языком - аналог суржика.

Смешивают аж бегом.
Или по-твоему в русском языке слова "вехотка", "айда", "базар" и т.д. - сами по себе появились?
Ты наверное просто мало бывал в тех местах, где русских с местными пополам - там тот еще "суржик"...

§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Петя Жуков:

О чём ты "Петя"?! Куда кто ушёл?!!МЫ здесь, тутошние мы, русские, русскоязычные граждане Казахстана, никуда и не думали уходить. Вполне законно хотим чтоб нашим детям на нашей родной земле преподавали знания нашего родного языка на должном уровне. НАС здесь по официальной статистике не менее 40%, неужели с нашим мнением даже считаться не стоит?!!!
А про Иуду-Ельтсина, про Россию, про национальные окраины нам зачем тут петь?!
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