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мечтатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.09.17 - 06:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:
ЧТО, загнали тебя в угол, не знаешь как отбрехаться?

заметил, какая у него истерика в ответе тебе?

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.09.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мечтатель:
главное ни на кого не нападают,

Ты про китайцев ? Близорукость мечтателя поражает . Ни чего не имею против них , очень трудолюбивый народ и они действительно ни на кого не нападают . Они просто интегрируются и расселяются незаметно по странам и государствам , не крича и не выдавая своё присутствие . В РК ещё это как то незаметно и не имеет таких масштабов , а вот в РФ не редкость работающие и проживающие китайцы . Причём иной раз не знающие русского и незнание последнего ни как не мешает им чувствовать себя не комфортно . Знакомый рассказывал как менял быстро стекло на авто в СТОшке в Челябинске , на которой работают одни китайцы . Русский язык знает один из десяти , этого хватает что б быстро и качественно выполнять работу . Но тебе же самое главное что они не нападают . А то что они в будущем займут всё пространство вокруг тебя , вытеснив с сферы услуг , торговли и т.д. потому что работают как муравьи и за копейки , эт тебя не колышит .
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