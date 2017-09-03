Цитата: Валентин:

Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку", и проситься в ЕС.



Даааа , Валентину бы съездить куда б ни будь на отдых , в Петропавловск-Камчатский например , автостопом . А то у него уже глюки и нездоровая фантазия начинается от сидячего образа жизни и постоянной жизни в интернете . Простая новость про драку у Вали вызывают отвлечённые образы и неконтролируемые видения .