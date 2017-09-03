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§ NG.kz
Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью 2 сентября в Астане перекрыли улицы Алматы и Туркестан. На этих улицах скопились люди, туда же был стянут спецназ с дубинками и щитами. К месту происшествия прибыли пожарная машина, "скорая помощь" и два автобуса с полицейскими.
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мимоехалЪ
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:

почему то отмороженные на всю голову, любят за весь народ говорить..прям как в правительстве, за весь народ думают.

тётя Соня
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку",

оти боже мой... не терпится вероломную захватническую войну начать?

топоним
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 22:44
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Пессимистично выскажусь, что ещё немного и начнут собирать покрышки, орать "москаляку на гиляку", и проситься в ЕС.

Даааа , Валентину бы съездить куда б ни будь на отдых , в Петропавловск-Камчатский например , автостопом . А то у него уже глюки и нездоровая фантазия начинается от сидячего образа жизни и постоянной жизни в интернете . Простая новость про драку у Вали вызывают отвлечённые образы и неконтролируемые видения .

ТАНОМИ
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 03.09.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нурлан Туреханов о накопившейся в нас агрессии

Действительно, агрессии хоть отбавляй! Чуть где промелькнёт что-то критическое или хотя бы немного негативное, сразу шквал ругани, совершенно безумной, без проблеска здравой мысли. Взять хотя бы случай с КВНщиком Азаматом Мусагалиевым, хотя там и намёка не было на негатив. В результате читаем "Казахи пригрозили расправой семье КВНщика Мусагалиева за шутку "курлы-мурлы".

мечтатель
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 04.09.17 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а правда говорят другая там..в отличии от той что оф. органы нам рассказывают.

Бывалый
Re: Беспорядки в Астане. Главное. Задержан 41 человек




Отправлено: 04.09.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Всё что его интересует, это интересы одной этнической группы.

То есть, если на одной стороне будет весь мир, а на другой твоя страна и твой народ, то ты еще подумаешь на какую сторону встать?
Забавно.
Запомним.
))))
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