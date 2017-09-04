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§ Серый волк
Край земли. Камчатка 2017
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.09.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот текст написан специально для Клуба путешественников НГ.
В печатной версии текст сильно ограничен объёмами страницы, особенно это касается многочисленных фото Камчатки.
Если под фото есть ссылка, то по ней можно открыть фотографию в большем размере.



2017 год. Июль. Сезон отпусков. Улицы городов пустеют, оставляя асфальт солнцу. Пробки редеют. Поток отдыхающих заполняет курорты с горячими пляжами, удобными шезлонгами, теплой водой, горячими изысканными блюдами и кондиционированными отелями с множеством звезд и всевозможными услугами. Потенциальные отдыхающие к началу лета уже видят в снах пляжные зонтики, стройные ряды шезлонгов, пальмы, Ривьеры, лазурные моря и ключи от квартиры, или отеля в каком нибудь Краснодарском крае с видом на море.
Этим снам с пальмами и отелями совсем не по пути с совсем другими параллельными снами, где пропахшие дымом палатки, вездеходы, горные ботинки вгрызающиеся в породу. В таких снах следуя традиции обычно над многолетними снегами уходят в небо скалы, а внизу в холодных реках путешествуют медведи. Это сны из разных реальностей и обычно они не пересекаются. Ну то есть не совсем не пересекаются. Иногда может присниться блондинка на пляже с красной рыбой, но медведь на шезлонге, с блондинкой и рыбой на фоне дымящегося вулкана никогда. Нужно выбирать. Тут все очень просто. Кого-то манит перспектива лежать сосиской гриль на шезлонге, кому-то медвежьи тропы на краю земли больше по душе. И ничего с этим не поделать, даже если к медведям на край земли в четыре раза дороже, чем в пятизвездочный отель с дрессированным сервисом.


Трутся спиной медведи... палатка, спальник, горелка, котелок, штормовка, сайты авиакомпаний, соцсети, клубы путешествующих в которых зарегистрирован, компас на шее. Слетаемся в Москву за сутки до выбранного рейса. Селимся на Старом Арбате. Старый Арбат интереснейшее место, но Арбат посмотрим не сейчас.
На Камчатку из Шереметьево новый Boing777 onli special ruso turisto. Компания подобралась душевная, с постоянно меняющимся составом в зависимости от маршрутов мы могли сказать откуда мы в разном виде: Волк из Наукограда Дубна, Олеся из Севастополя и Питера, девушка с высшим музыкальным образованием и опытом жизни в горной палатке и музыкальной среде Питера. Именно она, согласившаяся сниматься, будет у нас больше всего в кадре А на разных маршрутах и в хостелах Камчатки мы разрастались новыми знакомыми, к нам присоединялась чудесная и симпатичная гостья из Алма-Аты Наталья, которая настолько мечтала о Камчатке, что сорвалась и одна прилетела в Петропавловск-Камчатский.
А в Кратер Мутновского вулкана Иван и Маша из подмосковного Наукограда Королев.
В таких местах объединяют людей мечты не о пляжах отелей, а о Камчатке, Байкале, вулканах, Тихом океане и посещении подобных мест. Палатка, компас, Листвянка, Ольхон, для нас эти слова звучали одинаково знакомо и намного более ценно любого пляжного отеля.
Всего 9 часов полёта через 9 часовых поясов и Боинг 777-300er, три дня назад прилетевший с завода в Америке, приземляется среди вулканов.


Кроме трёх обедов на персональных мониторах, в креслах продукция ещё загруженная в сервер самолёта корпорацией Боинг. Только в сервер на борту уже успели влезть программеры Аэрофлота. По этой причине шикарный выбор фильмов и хорошей музыки с американского континента оказывается доступен только заголовками и картинками. Попытки аэрофлотовских умельцев снести шедевры мирового кинематогрфа и музыки, и залить Кадышевых, Киркоровых и Кобзонов с Лепсами к счастью, за три дня после перегона нового борта в Россию, попытками не увенчались. Но разломать доступ к американскому контенту в медиасервере самолёта частично получилось. В полёте хотелось надеяться, что в системы управления нового самолета эти программеры не лезли. :-)
По крайней мере система навигации точно показывала карту местности где пролетаем во всех подробностях и ракурсах и камеру в кабине. На мониторе смотрели курс с кратким описанием городов в стиле покоцанного Лонели планет.
В библиотеке электронных книг красовался единственно оставшийся доступный хит Дональда Трампа «Секреты успеха» американского производства на русском языке. :-)


Петропавловск-Камчатский встречает удивительным воздухом, океанским, чистым, в котором дышится совсем по другому прямо с трапа самолёта. Жадно выдышиваем его, наполняя полуостров привезённым московским смогом с примесями нового Боинга.
Рюкзаки из багажа получены.
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§ Серый волк
Re: Край земли. Камчатка 2017
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.09.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Контрасты под вулканами.
После перелета через девять часовых поясов интересно ощущается, что день начавшийся в Москве продолжается уже 36 часов подряд. Забавное явление перемещения по глобусу на восток под солнцем перелёта через север с полярным днём.
Оглядываясь на повсеместно видные вулканы, отправляемся в ближайший к аэропорту городок Елизово. С целью разведки погоды, акклиматизации и подключения местной симкарты. Первый же встреченный салон МТС оказался с дундуковатым местным парнем, который ничего не знал об МТС и работал ровно как спал, с неспешностью тюленя на лежбище. Так и не добившись за целых полчаса коллективных расспросов от тюленя МТС адекватного ответа на то, как включить в Севастопольской симкарте опции, помогающие работе на Камчатке, мы перебрались в другой салон, где шустрые девушки быстро нам всё сделали.
Далее нам очень понадобился Wi-Fi и кафе. Wi-Fi с целью покормить коммуникатор и соцсети, кафе с целью покормить желудки. С привычным в Москве совмещением кафе с Wi-Fi в Елизово оказалось трудно. Остановленная семейная пара в подробностях нам рассказала, что сеть бесплатного вайфая нужно ловить только на ступеньках местного Ростелекома, а кафе в четырёх кварталах с тремя поворотами улицы. Когда мы отыскали заветные ступеньки с сетью, к нам пришли в гости, та самая семейная пара. Они пришли, чтоб спросить, всё ли у нас в порядке и удалось ли нам войти в сеть! Это Камчатка! Здесь так бывает, тут вам не континент.
Ну а затем, утолив голод коммуникаторов, мы отправились в кафе, и естественно не смогли его найти. Первый остановленный нами местный житель заплетающимся языком сказал, что доведёт в кафе, и попросил мелочи на здоровье. Здоровье его судя по всему был неважным и требовало горючих жидкостей.
На удивление сей гражданин, несмотря на колеблющийся курс, довёл до кафе, и прямо передал поварам, и тут же потребовал у них вознаграждения за клиентов. Но кафе оказалось совсем для нас неподходящим китайским рестораном с палочками. Остановленный на улице водитель огромного автобуса отказался взять с нас денег и провез бесплатно. Кафе нашли с трудом и с помощью затейливых местных Сусаниных. Затем нашли автовокзал, где вписались в небольшой автобусик в Петропавловск-Камчатский. Нерусский водитель стал ругаться за рюкзаки и потребовал за рюкзак как за человека. А за окном проплывали вулканы, и километры. Это ещё далеко не все контрасты, только их начало, но начало многообещающее. Мне немного было не по себе, что как проводник в этот день показал Камчатку такой, а не самой лучшей.


https://img-fotki.yandex.ru/get/249307/190883876.38/0_39c3cc_3ad24ef2_XXL.jpg

С 2012 года многое поменялось. На камчатке к великому счастью жителей появился быстрый интернет в том числе и 4G и стали закрываться интернет-кафе со спутниковым доступом. Появились привычные демократичные хостелы для позитивных туристов. Непозитивные могут продолжать селиться в гостиницах с конским ценником, для них такая возможность заповедных мест сохранилась.

Цены же в Петропавловске-Камчатском напротив, не сохранились. Все было очень дорогим, а стало жутко дорогим. Первое время просто интересно было разглядывать ценники. Молоко обычно стоит около сотни рублей, редко и по прямым случаям всего под восемьдесят.
Фото прямого прилавка от производителя с низкими ценами.

https://img-fotki.yandex.ru/get/772910/190883876.38/0_39c3ce_f5d0684c_XXL.jpg
красный ценник :-)


Кефир можно купить в плёнке за шестьдесят и выше, творог и сметаны проще привозить с собой самолётом. А некогда дешёвая икра и красная рыба стали, как привозные из Москвы

https://img-fotki.yandex.ru/get/515846/190883876.38/0_39c3c9_2a33a913_XXXL.jpg

Цены на икру в Москве в некоторых местах ниже чем у прямых прилавков рыбколхозов на Камчатке.

https://img-fotki.yandex.ru/get/479589/190883876.38/0_39c3d0_45180ae4_XXXL.jpg
Если Камчатская красная икра и является хлебом насущным для жителей Камчатки, то хлеб судя по всему не столь патриотичен. Наверное по этой причине цены на него оказались всего только московскими, а название Канадский.

https://img-fotki.yandex.ru/get/373339/190883876.38/0_39c3c8_82b6c2a9_X4L.jpg


Мы не стали выяснять происхождение названия пекарни и зерна но авто в городе были исключительно японские, а за городом царствие трехосных грузовиков 6х6 Уралов и Камазов.

Другие ценники Камчатки встречались все более и более экзотические.

Если что это цены на любую пачку сока в июль 2017 года и ценник в рублях.
К счастью местных жителей сюда наконец проникли супермаркеты. Местная сеть их имеет странное наименование Шамса, цены в них несколько ниже прочих торговых точек.
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§ Серый волк
Re: Край земли. Камчатка 2017
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.09.17 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые местные жители изменились как ценники, и совсем не в сторону Канады, но такие экземпляры редко встречаются, но очень метко. Будьте осторожны, хотя возможно нам везло. Но иногда попадались. По одному из поводов пришлось обращаться в прокуратуру. Но в целом 99% населения постаралось сохранить человеческие качества, несмотря на помноженное здесь Медведевское «денег нет, но вы держитесь» на то, что многие говорят «о нас тут забыли».
О прокуратуре позже, кроме этого только пару раз приходилось сталкиваться с очень жадным таксистом, и с тётушкой недовольной туристами. К счастью эти чудаковатые и недалёкие личности как по мановению волшебной палочки сменялись очень позитивным народом, который преобладал и делал это путешествие позитивным.
Вот как это получалось. Вызываем такси, чтоб ехать на край города к удобному для автостопа к вулканам кольцу, приезжает из местной фирмы офисная шушлайка с таксёром, которому очень не по душе туристы, эдакий рвач, мелкий пакостник и таксёр в одном лице. Для начала при виде туристов водитель такси пытался не понять куда ему ехать, хотя посмотрели по карте точно, сказали и даже пытались ему показать в навигаторе, но господин труженик таксофирмы до последнего пытался сбить с маршрута, пока не понял, что его поездку видим по навигации. Но тем не менее под конец поездки что-то переключилось в отношении и подсказал место чуть дальше нашей цели края города и чуть лучше, но содрал 400 рублей, и за багаж.
Вообще нужно сказать для последующих посетителей земли вулканов и икры, что таксисты местные поголовно заражены вирусом «обмани туриста и обдери его». Цены для туриста и местного отличаются более чем в два раза. А вездесущие интернет-сервисы при запуске извиняются и предлагают десяток телефонов местных таксофирм. Вполне возможно, через год все поменяется в лучшую сторону, как это произошло во всех местах, куда надежно проникла глобальная паутина.
Расплатившись с рвачом и пожелав ему таких же клиентов и затейливых бумерангов кармы на достигнутой позиции на окраине города быстренько настроились на позитив. И нас уже нес на волне позитивный камчатский автостоп. Мы верили в его волшебную силу и в мир позитивных людей. И всего через три минуты остановили внедорожник с очень интересной женщиной водителем, которая сама была большой любительницей походов и узнав откуда мы, всю дорогу нам рассказывала про интересные места Камчатки и порывалась наз увезти не только до поворота на вулкан но и дальше ещё на несколько километров в сторону вулканов далеко от трассы. Вулканы были уже намного ближе. А природа на Камчатке замечательная и удивительная. А позитивные моменты в жизни нужно просто правильно выбирать.

К трём вулканам.

На повороте раньше в 2012 году был небольшой рыночек. Теперь тут целый небольшой ТЦ с остатками рыночка. Где можно купить всё включая стройматериалы. Взяли продукты, газ для горелки, тушенки, печенья, воды и в общем набили рюкзаки до предела и в таком виде менее чем за десять минут застопили машину до конца асфальта. Километров на пять. Счастливые вышли на грунтовую дорогу к вулкану, и среди вулканических бомб и указателя обнаружили трех голодных старшеклассниц, спустившихся из лагеря у вулкана и пытавшихся камнем открыть банку с тушенкой. Местные дети ждали машину для выброски в город, ножа с собой не было.

Банка была уже очень измученной, похожей на жеванную медвежатами, текла от попыток открыть камнями, но не поддавалась. Проблему открытия банки школьницам решили и пошли с рюкзаками по очень интересной шлаковой дороге все ближе к вулкану.

Медленно набираются метры высоты, медленно меняется растительность по мере подъёма. Жизнестойкость иногда удивляет. Ничего кроме вулканического шлака и вулканических бомб под корнями.

https://img-fotki.yandex.ru/get/517076/190883876.38/0_39c3c5_2bb74a9b_X4L.jpg

По мере набора высоты погода всё более горной.
Внимательно осматривали окрестности на наличие медведей или их следов.

Через некоторое время вместо медведя нас нагнал небольшой внедорожник, который нас подобрал. С трудом разместились, но ехать лучше чем идти с рюкзаками набирая 800 метров высоты.


Первое сэлфи оказалось по дороге на вулкан в застопленной машине. Олеся взяла в руки фотоаппарат и кстати некоторая часть снимков в этом рассказе её.



[Исправлено: Серый волк, 04.09.2017 - 06:02]
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§ Серый волк
Re: Край земли. Камчатка 2017
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9038
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.09.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья по мере подъема уменьшались в размерах, дорога всё более экзотической. Вскоре появился снег, который во всё большем количестве лежал по склонам.

Дорога петляла по дну высохшего русла, и только пирамидки камней обозначали приближение к опасным местам на пути.


Затем перед нами открылось сплошное снежное поле до края видимости из которого торчали только вулканы и камни, да ещё невысокая высокогорная лесотундра.


https://img-fotki.yandex.ru/get/402270/190883876.38/0_39c3d2_b3247ebc_X4L.jpg

Дальше в бескрайние снега водитель ехать не рискнул. Машина не подготовлена была для штурма снегов. Сюда, в край снегов и карликовой растительности, отваживаются соваться только хорошо подготовленные машины. Паркетным внедорожникам здесь делать нечего.


https://img-fotki.yandex.ru/get/361460/190883876.38/0_39c3d5_fb56c5f8_X4L.jpg

Караваном идти здесь намного безопаснее

Стоим на краю июльского снежного покрова, который является рубежом, местом встречи и пересадки с внедорожников на совсем хорошие внедорожники

https://img-fotki.yandex.ru/get/369579/190883876.38/0_39c3d3_d9c8ac71_X4L.jpg


Сделали несколько снимков и переоделись во всё зимнее. Июль туристы торжествуя, по снегу обновляют путь, вспомнились слова русского поэта в своеобразном виде.


https://img-fotki.yandex.ru/get/373339/190883876.38/0_39c3d4_dfe1e938_X5L.jpg

Природа местами только начала просыпаться от зимы. Но большая часть этого снега так и не растает и уйдет в следующую зиму.

Карликовая тундровая растительность

https://img-fotki.yandex.ru/get/508505/190883876.38/0_39c3d6_5967abf0_X5L.jpg

Вообще нужно сказать, что глобальное потепление очень хорошо заметно. Там, где в 2012 году были карликовые берёзки и ёлочки по колено — теперь разрослись заросли трёх-четырехметровых кривых деревьев. А верхняя граница растительности забралась заметно дальше, чем она находилась в 2012 году.


https://img-fotki.yandex.ru/get/765007/190883876.38/0_39c3d7_9b3344f8_X4L.jpg
В детстве слова «карликовые леса, тундры» звучали бесполезными звуками, нам это было недосягаемо, как достижения на орбите, а теперь вот они карликовые деревья земли вулканов во всём великолепии.

И только 2017 год выдался многоснежным и с затяжной весной. Продукты и воду в базовый лагерь при нас завозили на снегоходах и ещё более снегоходных ратраках, перегружая их с машин у границы постоянного снега на полпути от трассы к вулканам Авачинской группы.
Июльская дорога Камчатки типично в этом году выглядела вот так:

https://img-fotki.yandex.ru/get/373240/190883876.38/0_39c3d9_99431933_X5L.jpg
Снимок так и назвали: Июльская камчатская дорога. :-)

И это 7 июля. На второй штурм вулкана в другой стороне Камчатки через несколько дней будем на караване снегоходов два часа идти с хорошей скоростью по снегам.

Ещё через час пешего путешествия по снегам Камчатки нас подхватывает вахтовка на базе КамАЗа-вездехода, везущая детей в лагерь у подножия вулканов на экскурсию. Взбираемся в высоченный кунг по откидной лестнице и вахтовка медленно переваливаясь по снегам привозит нас в лагерь.
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