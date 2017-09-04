Серый волк Re: Край земли. Камчатка 2017 #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9038

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:49 Контрасты под вулканами.

После перелета через девять часовых поясов интересно ощущается, что день начавшийся в Москве продолжается уже 36 часов подряд. Забавное явление перемещения по глобусу на восток под солнцем перелёта через север с полярным днём.

Оглядываясь на повсеместно видные вулканы, отправляемся в ближайший к аэропорту городок Елизово. С целью разведки погоды, акклиматизации и подключения местной симкарты. Первый же встреченный салон МТС оказался с дундуковатым местным парнем, который ничего не знал об МТС и работал ровно как спал, с неспешностью тюленя на лежбище. Так и не добившись за целых полчаса коллективных расспросов от тюленя МТС адекватного ответа на то, как включить в Севастопольской симкарте опции, помогающие работе на Камчатке, мы перебрались в другой салон, где шустрые девушки быстро нам всё сделали.

Далее нам очень понадобился Wi-Fi и кафе. Wi-Fi с целью покормить коммуникатор и соцсети, кафе с целью покормить желудки. С привычным в Москве совмещением кафе с Wi-Fi в Елизово оказалось трудно. Остановленная семейная пара в подробностях нам рассказала, что сеть бесплатного вайфая нужно ловить только на ступеньках местного Ростелекома, а кафе в четырёх кварталах с тремя поворотами улицы. Когда мы отыскали заветные ступеньки с сетью, к нам пришли в гости, та самая семейная пара. Они пришли, чтоб спросить, всё ли у нас в порядке и удалось ли нам войти в сеть! Это Камчатка! Здесь так бывает, тут вам не континент.

Ну а затем, утолив голод коммуникаторов, мы отправились в кафе, и естественно не смогли его найти. Первый остановленный нами местный житель заплетающимся языком сказал, что доведёт в кафе, и попросил мелочи на здоровье. Здоровье его судя по всему был неважным и требовало горючих жидкостей.

На удивление сей гражданин, несмотря на колеблющийся курс, довёл до кафе, и прямо передал поварам, и тут же потребовал у них вознаграждения за клиентов. Но кафе оказалось совсем для нас неподходящим китайским рестораном с палочками. Остановленный на улице водитель огромного автобуса отказался взять с нас денег и провез бесплатно. Кафе нашли с трудом и с помощью затейливых местных Сусаниных. Затем нашли автовокзал, где вписались в небольшой автобусик в Петропавловск-Камчатский. Нерусский водитель стал ругаться за рюкзаки и потребовал за рюкзак как за человека. А за окном проплывали вулканы, и километры. Это ещё далеко не все контрасты, только их начало, но начало многообещающее. Мне немного было не по себе, что как проводник в этот день показал Камчатку такой, а не самой лучшей.





https://img-fotki.yandex.ru/get/249307/190883876.38/0_39c3cc_3ad24ef2_XXL.jpg



С 2012 года многое поменялось. На камчатке к великому счастью жителей появился быстрый интернет в том числе и 4G и стали закрываться интернет-кафе со спутниковым доступом. Появились привычные демократичные хостелы для позитивных туристов. Непозитивные могут продолжать селиться в гостиницах с конским ценником, для них такая возможность заповедных мест сохранилась.



Цены же в Петропавловске-Камчатском напротив, не сохранились. Все было очень дорогим, а стало жутко дорогим. Первое время просто интересно было разглядывать ценники. Молоко обычно стоит около сотни рублей, редко и по прямым случаям всего под восемьдесят.

Фото прямого прилавка от производителя с низкими ценами.



https://img-fotki.yandex.ru/get/772910/190883876.38/0_39c3ce_f5d0684c_XXL.jpg

красный ценник





Кефир можно купить в плёнке за шестьдесят и выше, творог и сметаны проще привозить с собой самолётом. А некогда дешёвая икра и красная рыба стали, как привозные из Москвы



https://img-fotki.yandex.ru/get/515846/190883876.38/0_39c3c9_2a33a913_XXXL.jpg



Цены на икру в Москве в некоторых местах ниже чем у прямых прилавков рыбколхозов на Камчатке.



https://img-fotki.yandex.ru/get/479589/190883876.38/0_39c3d0_45180ae4_XXXL.jpg

Если Камчатская красная икра и является хлебом насущным для жителей Камчатки, то хлеб судя по всему не столь патриотичен. Наверное по этой причине цены на него оказались всего только московскими, а название Канадский.



https://img-fotki.yandex.ru/get/373339/190883876.38/0_39c3c8_82b6c2a9_X4L.jpg





Мы не стали выяснять происхождение названия пекарни и зерна но авто в городе были исключительно японские, а за городом царствие трехосных грузовиков 6х6 Уралов и Камазов.



Другие ценники Камчатки встречались все более и более экзотические.



Если что это цены на любую пачку сока в июль 2017 года и ценник в рублях.

К счастью местных жителей сюда наконец проникли супермаркеты. Местная сеть их имеет странное наименование Шамса, цены в них несколько ниже прочих торговых точек.