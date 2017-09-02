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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Медный


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Сообщений: 304
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.09.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваня Жуков:

Дорогой Иван, иди и просветись! россияне бьют в набат от реформ. Но конечно же не самим же реформаторам беспокоиться из за своих же реформ.;-)
В помощь разрушению вашего невежества фильм "Последний звонок" Сёмин К., Спицын Е.

[Исправлено: Медный, 03.09.2017 - 23:54]
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Петя Жуков
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Язык пока открыто не игнорят, чревато. Даже не особо, но поддерживают, хотя исподволь школы русскоязычные сокращают, уроки и программы режут безбожно,

Господин Горожанин, как у нас у всех короткая память, если вы жили в то время наверняка помните, что было в начале 90х когда Россия очень сильно хотела интегрироваться с западом, белы дом, люди ложились под танки и на площадях с выпученными глазами скандировали, "Ельцин Россия!" и все ведь хотели жить как на западе вместе с западом и америкой, думали, вот избавимся от ярма окраин и будем жить как они и будем братьям с ними навеки и говорить с ними на одном языке (английском), прошло более 25 лет и вдруг передумали, захотели вернуть свой прежний статус, но увы уже далеко друг от друга уехали, теперь только танками булавой или же поднять мощью своей экономики такой уровень жизни сначала у себя, а потом и у нас, что бы был выше америки или западного, только и всего, а сейчас, что это нам даст голодранцам вместе собираться? опять разбираться, кто кого кормит?

Аннушка
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может,не страшен черт,как его малюют?

§ Dron
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Dron


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Сообщений: 198
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В РФ немало субъектов, где в смешанных школах является обязательным изучение языка того или иного субъекта. В Татарстане - татарский язык, в Башкирии - Башкирский язык, в Мордовии - мордовский (эрзянский) язык и т.д. Не думаю что учебники им составляют Иванов Сергей Федорович окончивший Челябинский политехнический институт или Петрова Мария Владиславовна выпускница Санкт-Петербургского медицинского университета. Так почему же у нас все не так.

[Исправлено: Dron, 03.09.2017 - 23:41]
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§ Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.09.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Леля:

Все эти "потуги" министерства образования мне напоминают второй фильм о робокопе. Когда в рабочую программу робокопа внедрили "поправки" чтобы машина для обезвреживания опасных преступников и обеспечения правопорядка стала снимать котиков с деревьев, вести беседы на отвлечённые темы, и прочую ненужную муть...
Извините за такую аналогию :-)
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Хохол
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
на украине в ходу понятие "суржик" - смесь украинского и русского.

Да ладно , русский он тоже не везде в России одинаковый . Родня из Сибири приезжает , тот ещё говор . Хотя школьная программа по стране в РФ наверное одинаковая , а речь разговорная то разная . Нам повезло , говорим на московском говоре . Спасибо тем кто приехал сюда в своё время подымать целину из Москвы . Пример Введенка или Красная Пресня , названия деревень соответствующих названию районов Москвы , откуда и приезжали первоцелинники .

§ Victor Yang
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9187
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.09.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Нам повезло , говорим на московском говоре . Спасибо тем кто приехал сюда в своё время подымать целину из Москвы .

Нет, спасибо тут надо говорить тем кто организовал приезд со всех регионов одной страны - потому тут и прижился литературный русский, а не чей-либо говор. По-другому, попросту, было друг друга недопонять.
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§ Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
спокойнее "в завтрашний день смотреть". А то ведь, судя по этому министру сегодня не каждый это может.

:-)
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Читатель 1
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 04.09.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, не московский здесь гОвор, а из-за смешения всего и вся, чисто "русский стандарт"))
А в общем и целом..., читая многое, приходишь к выводу: вся "свистопляска" с образованием - следствие отсутствия чёткой концепции (что, как и зачем). Ясно, что надо развивать казахский язык (с алфавитом никак не определятся...), что делать с русским языком?(в каком объёме его учить?), как быть с английским языком? (в Европе и Америке без него делать нечего, а здесь он не особо нужен). Вот и получается классические "лебедь, рак и щука" ( или из "сленга"))): "куда податься, кому ....ся?")

§ Dron
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 04.09.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
тот ещё говор

Вот именно что говор, бывает что и слова можно услышать совсем незнакомые нам, но это же все на бытовом уровне! Россия огромная от этого и такие диалекты. Так наверное во многих странах. Смотришь же фильмы производства США? Как там человек из Калифорнии узнает по говору другого человека допустим из Флориды :-)
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§ Victor Yang
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9187
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.09.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Смотришь же фильмы производства США? Как там человек из Калифорнии узнает по говору другого человека допустим из Флориды

Не, США не пример многообразия диалектов. Хороший пример - Германия. Вот таи люди, действительно, не смогут понять друг друга.
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§ Алиса
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.09.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Родня из Сибири приезжает , тот ещё говор .

ой-ой-ой, ну вы не путайте диалекты (о чем вы и говорите) и смесь бульдога с носорогом! По России диалектов масса. НО нигде не будут смешивать его с другим языком - аналог суржика. Если вы бывали на Украине, то прекрасно должны быть знакомы с ним: это вроде и русский, а вроде и нет (смесь русских и украинских слов), но понимать вы их поймете. А вот если человек будет говорить чисто на украинском, то владеющий русским языком не всегда может его понять)))). Особенно, если человек будет быстро говорить))Цитата:
Victor Yang:
спасибо тут надо говорить тем кто организовал приезд со всех регионов одной страны

Йенг, я с вами соглашусь. За литературный русский язык мы должны благодарить, скажем так, интеллигенцию, приехавшую со всего Союза. Это и дало нам возможность говорить без диалектов, говоров... И говорим в разы лучше, правильнее, чем некоторые граждане РФ. А местечковые "ученые" не ценят этого!!!
Немало грамотных, ученых людей сюда приехало в тот период. Немало приезжало и выпускников училищ - отработать положенный при получении диплома срок, для подтверждения. Кто-то приехал - отработал какой-то срок и уехал, а немало людей осталось и пустило корни, которые сейчас так стараются активно "вырубать".
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* Аноним
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 04.09.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем спорщикам пока вы ломаете копья в пустых потугах убедить оппонента, рекомендую изучить стенограммы речей ярого аппологета демократии Збигнева Казимежа Бжезинский, ныне покойного.
Фанатам США читать перед сном его высказывания о своих соплеменниках и восточной европе.
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