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Горожанин_kst:
Язык пока открыто не игнорят, чревато. Даже не особо, но поддерживают, хотя исподволь школы русскоязычные сокращают, уроки и программы режут безбожно,
Господин Горожанин, как у нас у всех короткая память, если вы жили в то время наверняка помните, что было в начале 90х когда Россия очень сильно хотела интегрироваться с западом, белы дом, люди ложились под танки и на площадях с выпученными глазами скандировали, "Ельцин Россия!" и все ведь хотели жить как на западе вместе с западом и америкой, думали, вот избавимся от ярма окраин и будем жить как они и будем братьям с ними навеки и говорить с ними на одном языке (английском), прошло более 25 лет и вдруг передумали, захотели вернуть свой прежний статус, но увы уже далеко друг от друга уехали, теперь только танками булавой или же поднять мощью своей экономики такой уровень жизни сначала у себя, а потом и у нас, что бы был выше америки или западного, только и всего, а сейчас, что это нам даст голодранцам вместе собираться? опять разбираться, кто кого кормит?