Цитата: Хохол:

Родня из Сибири приезжает , тот ещё говор .

ой-ой-ой, ну вы не путайте диалекты (о чем вы и говорите) и смесь бульдога с носорогом! По России диалектов масса. НО нигде не будут смешивать его с другим языком - аналог суржика. Если вы бывали на Украине, то прекрасно должны быть знакомы с ним: это вроде и русский, а вроде и нет (смесь русских и украинских слов), но понимать вы их поймете. А вот если человек будет говорить чисто на украинском, то владеющий русским языком не всегда может его понять)))). Особенно, если человек будет быстро говорить))Цитата: Victor Yang:

спасибо тут надо говорить тем кто организовал приезд со всех регионов одной страны

Йенг, я с вами соглашусь. За литературный русский язык мы должны благодарить, скажем так, интеллигенцию, приехавшую со всего Союза. Это и дало нам возможность говорить без диалектов, говоров... И говорим в разы лучше, правильнее, чем некоторые граждане РФ. А местечковые "ученые" не ценят этого!!!

Немало грамотных, ученых людей сюда приехало в тот период. Немало приезжало и выпускников училищ - отработать положенный при получении диплома срок, для подтверждения. Кто-то приехал - отработал какой-то срок и уехал, а немало людей осталось и пустило корни, которые сейчас так стараются активно "вырубать".