Горожанин_kst Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #52





(Полноправные пользователи) Сообщений: 810

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 Цитата: Алиса:



А разве речь об умных людях? Умные такого не вытворяют! Это уровень чабанов, прорвавшихся на высочайшие вершины власти. Благодаря чему? А вот тут как раз выныривает нац. вопрос, который в нашей стране сводится к проблемам и чаяниям одной нации. Языковая проблема у нас одна, возрождение только одной культуры и языка возведено в рамки государственной доктрины. А остальные...ну есть...а русский...он мешает развитию "главного", в некоторых регионах особенно. Язык пока открыто не игнорят, чревато. Даже не особо, но поддерживают, хотя исподволь школы русскоязычные сокращают, уроки и программы режут безбожно, а язык всё одно востребован! Как тогда понизить его востребованность? Надо уровень его познания загнать под плинтус.Ясно же как день, эти шаги можно заранее предсказать. Прямолинейные в своей вероломности, и по восточному иезуитски витееватые и завуалированые типо заботой о прогрессе.

А выхода два, либо обучаться самостоятельно, вопреки. Либо "валить", чего они добиваются. Не дождутся!

Это наша Родина, и мы имеем полное право говорить и учить своих детей на родном языке, который является (и это в соответствии с официальной статистикой, которой доверия маловато, привирает она в угоду "рулевым") вторым по значимости в стране. Надо поднимать проблему у занижения его статуса, добиваться его повышения.



[Исправлено: Горожанин_kst, 03.09.2017 - 21:25]