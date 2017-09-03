Цитата: для того, чтобы попросить удачи в финансовых делах. Уже появилось поверье: того, кто прикоснётся к монете три раза и потрёт её, ждёт финансовое благополучие.

Помимо того, что это суеверие несет дуростью со стороны технарей или приверженцев науки, а со стороны авраамических религий является грехом идолопоклонничества, то сам собой возникает вопрос для кого (для чего - оболванивать?) построен и кто инициатор таких "памятников"? Мин. обр. недавно тоже стал "зажигать", в стране что-то происходит, докатились до чего-то. п.с. Не открывается ютюб, походу из-за Астаны на время.