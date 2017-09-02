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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


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Сообщений: 810
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

А этому типа "Ване" типа невдомёк, что нам не надо чтоб россияне строили здесь как он выразился Русские школы, у нас есть здесь школы, построенные задолго до новоявленных гуру современных знаний. Не надо в них без ума лезть, ломать - не строить. Глядишь, люди будут спокойнее "в завтрашний день смотреть". А то ведь, судя по этому министру сегодня не каждый это может.
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Читатель 1
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тонко подмечено, что тихо растворят настоящий русский язык и превратят его в эрзац и суррогат

§ Алиса
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3607
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
суррогат

на украине в ходу понятие "суржик" - смесь украинского и русского. Видимо дошла очередь до нас использовать данный термин, только русский будет смешан с мамадарагая какими "добавками". :-x
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§ Аноним
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Аноним


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Сообщений: 361
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.09.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А маты в учебник добавили? Как бы в одном ряду со сленгом. :)
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§ Аноним
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 03.09.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников

В настоящем мы уже имеем кучу недавних школьников которые элементарные слова без ошибок написать не могут. Превет, довай, нармально, и.т.д..
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§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:

А ещё подмечено что уровень его преподавания сводят к уровню преподавания любого другого иностранного языка. И плевать на статусы. Главное по иезуитски соблюдать основные правила. Исподтишка выдавливая.
Вот хотят оченама русский язык сделать по-настоящему иностранным для жителей Казахстана, даже для русских, и хоть ты тресни...вернее "свали", явно этого добиваются, и уже не стесняются и не таится.
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§ Алиса
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3607
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
даже для русских,

но ведь "пакостят" не только русским, но и всем для кого русский - родной язык, а это немалое количество национальностей. Или не хотя этого признавать? И тут нац.вопрос (некоторые пытаются под это дело его подвести тоже) никаким боком не проходит. Если кто-то пытается так мстить русским - очень, очень глупый человек, редиска - культурно выражаясь.Ничего хорошего они не получат.
А выход, в принципе, есть: спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Находим советские учебники в интернете, у кого-то могут и дома быть, по возможности в ближайших российских городах приобретаем и учим детей. Было бы желание! Не так уж это и страшно - начать вспоминать школьный курс совместно с ребенком. ;-)

[Исправлено: Алиса, 03.09.2017 - 19:41]
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§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


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Сообщений: 810
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.09.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

А разве речь об умных людях? Умные такого не вытворяют! Это уровень чабанов, прорвавшихся на высочайшие вершины власти. Благодаря чему? А вот тут как раз выныривает нац. вопрос, который в нашей стране сводится к проблемам и чаяниям одной нации. Языковая проблема у нас одна, возрождение только одной культуры и языка возведено в рамки государственной доктрины. А остальные...ну есть...а русский...он мешает развитию "главного", в некоторых регионах особенно. Язык пока открыто не игнорят, чревато. Даже не особо, но поддерживают, хотя исподволь школы русскоязычные сокращают, уроки и программы режут безбожно, а язык всё одно востребован! Как тогда понизить его востребованность? Надо уровень его познания загнать под плинтус.Ясно же как день, эти шаги можно заранее предсказать. Прямолинейные в своей вероломности, и по восточному иезуитски витееватые и завуалированые типо заботой о прогрессе.
А выхода два, либо обучаться самостоятельно, вопреки. Либо "валить", чего они добиваются. Не дождутся!
Это наша Родина, и мы имеем полное право говорить и учить своих детей на родном языке, который является (и это в соответствии с официальной статистикой, которой доверия маловато, привирает она в угоду "рулевым") вторым по значимости в стране. Надо поднимать проблему у занижения его статуса, добиваться его повышения.

[Исправлено: Горожанин_kst, 03.09.2017 - 21:25]
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Гость
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это наша Родина, и мы имеем полное право говорить и учить своих детей на родном языке, который является (и это в соответствии с официальной статистикой, которой доверия маловато, привирает она в угоду "рулевым") вторым по значимости в стране. Надо поднимать проблему у занижения его статуса, добиваться его повышения.

Что мы имеем? С их стороны, численное превосходство, административный ресурс и ,,возрождение национального самосознания''. С твоей стороны, надежда на главенство законов и надежда на честность и порядочность. Как бы для меня, очевидно, что весы явно не уравновешены. Доказывать что ,,а''- это а, а 2х2=4, увольте, у меня нет ни времени, ни желания.
Так что я для себя выбор сделал. Помашите в след платочком и скажите пару тёплых слов.
:-P

§ Dron
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.09.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
минЕстерство безАбразАванЬя:
Учитель по русскому языку, еще раз для бездарей повторю - ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, не учитель по обществознанию, не учитель по этике, не по деловому общению с клиентами, не учитель выживания в малообразованной среде, обязан учить правильной форме, а в жизни ученик сам выберет свой стиль

Я думаю что они это отлично понимают, ну если они там действительно не тупые все.
У министров другой замысел, который всем ясен. Машина запущена.
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Бывалый
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 03.09.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
во первых: не "история", а "летопись" правильно...

Челом бъем, боярин!
Азъм есъм!
Говор глаголь правой буквой - аки бояринъ вельможъный!

Ящитаю что нынешний министр - на пока самый лучший из министров образования Казахстана и Казахской ССР.

§ Dron
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.09.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остается только надеяться на преподавателей русского языка, что они вопреки системе будут учить настоящему русскому языку. А такие еще у нас есть! Пока есть...
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§ Dron
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.09.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ящитаю что нынешний министр - на пока самый лучший из министров образования Казахстана и Казахской ССР.

Кто бы сомневался, что ты так СЧитаешь. Ты же я так понял тот еще лизун.
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Гость
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников




Отправлено: 03.09.17 - 23:28
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.09.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
без экзамена по ... не принимают на работу в ... . Начали готовить на ,,месте,,

Это Вы про нас? про наше образование с переходом на английский? :-)
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