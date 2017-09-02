Цитата: мимоехалЪ:

ЧТО, загнали тебя в угол,

За....ся , вообщем устанешь загонять . Цитата: мимоехалЪ:

Хохол, да ты сам хоть заметил, как натуру свою тут выдал?

Кому выдал ? Какую натуру ? У тебя , мимоехало , и у мечтателя , свои идеалы человеческой натуры , в которые по вашему мнению я не вписываюсь ? Так флаг вам с ним в руки . Я не красна девица что б нравится всем , тем более таким как вы . Вы чё теперь кушать не сможете , из-за того что я "выдал свою натуру" и у вас случилось полное разочарование . Конечно жаль вас , вы ж мне так верили , а я взял и выдал (свою натуру) . Цитата: мимоехалЪ:

Тебе оказывается не устраивает " мир во всем" мире?

Ты вообще откуда , не с луны ? По планете всегда кто то шагал с завоеванием . Чингисханы , Македонские , Турки , Фашисты . Так уж лучше пусть сегодня шагают американцы , с их понятной культурой и идеологией , чем кто то другой . Или кто то думает что те государства , в которых нет презервативов и аборты осуждаются , в семьях которых чем больше , тем лучше , останутся в пределах своих границ ? Та же Сирия , как только перестала быть колонией Франции , первое что начала , так это воевать с соседями . Мира во всём мире , ни когда не будет . Хочешь мира , готовься к войне - не моя фраза .