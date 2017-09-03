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§ NG.kz
Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.09.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сквер финансистов и экономистов, открытый недавно в Актобе, ничем особо не отличается от других городских мест отдыха. Разве что изображением символов различных валют на фонарях и двухметровым памятником 100 тенге.
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ХХХ
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 03.09.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ржака. Потерся об монету и на тебе лавэ . Работать не надо ,поеду в Актюбинск... :lol: ;-) Проверю работает или нет. НГ отпишусь.

мечтатель
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 03.09.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из к\ф про Буратино.
Поле чудес что ли?

У6
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 03.09.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 тенге...это сколько центов? Лучше $ потереть.

§ Обликоморале
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3713
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.09.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мечтатель:
Поле чудес что ли?
Ну скоро наверно начнут, что в сквере и закапывать. А вдруг ))
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Читатель 1
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 03.09.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, лет через 5 останется в ходу эта монетка? Или канет в небытиё, как и тыинки?

§ drakon
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11816
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.09.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Для озеленения 3 тысяч квадратных метров сквера высажено 100 деревьев,

Цитата:

что негде спрятаться от жары, это место пользуется популярность

Цитата:
Читатель 1:
Интересно, лет через 5 останется в ходу эта монетка?

Да чёрт с ней,монеткой. Думаю,что деревья-останутся
и вырастут... :oops: :-P
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Урфин Джус
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 03.09.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для того, чтобы попросить удачи в финансовых делах. Уже появилось поверье: того, кто прикоснётся к монете три раза и потрёт её, ждёт финансовое благополучие.

Помимо того, что это суеверие несет дуростью со стороны технарей или приверженцев науки, а со стороны авраамических религий является грехом идолопоклонничества, то сам собой возникает вопрос для кого (для чего - оболванивать?) построен и кто инициатор таких "памятников"? Мин. обр. недавно тоже стал "зажигать", в стране что-то происходит, докатились до чего-то. п.с. Не открывается ютюб, походу из-за Астаны на время.

кустанаец 1
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 03.09.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На всякую фуету в казахстане тратят бюджетные деньги лишь бы отчитаться о модернизации и улучшении жизни населения То лапку какую нибудь трут в астане верят что все станут луноликими , теперь трут монету которая скоро будет стоить менее одного уе цента , тогда куда ее денут? Не удивлюсь , что и в Кустанае поставят такую чушь

* Victor Yang
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.09.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Урфин Джус:
сам собой возникает вопрос для кого построен

Я не всегда понимаю такие вопросы. Что, всё должно быть параллельно и перпендикулярно? Если там парк тематический - почему нет?
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ТАНОМИ
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге




Отправлено: 03.09.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что, всё должно быть параллельно и перпендикулярно? Если там парк тематический -

Соглашусь. Иначе жизнь станет "параллельной и перпендикулярной", т.е. чрезвычайно скуШной!

§ Змея Подколодная
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.09.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается монетку потереть просто надо, а я то, как не умная на работу хожу.
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* Victor Yang
Re: Актюбинцы просят помощи у памятника 100 тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9185
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.09.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Оказывается монетку потереть просто надо, а я то, как не умная на работу хожу.

Ха! Я ещё много рецептов знаю: репостнуть пост (прям что-то про новые учебники по русскому языку вспомнились ;-)) с деньгами в соц.сети, например :lol:
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