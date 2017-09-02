Цитата: юля елиссева:

почему в 115-ю школу по прежнему не принимают русскоязычных детей? Сначала обьявили, что восстнавливают обучение на русском языке в старейшей школе железнодорожного района, о факту, когда родители повели детей записывать в школу, прямо сказали, что никакого обучения на русском не будет.

вы разве не в курсе что у нас трехъязычное образование, Казахский Государственный, Английский и Русский язык? по моему об этом довели до всех, в школах учатся почти 99% Русскоязычные все понимают этот язык, так что ваши обвинения в том что в школу не принимают Русскоязычных беспочвенны, Русский язык конечно будут преподавать возможно просто не в тех объемах.