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§ NG.kz
В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600 первоклассников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В белых бантами с цветными шарами и букетами сегодня, 2 сентября, утром ждали праздничную линейку первоклашки СШ № 115, в которой в этом году завершился двухлетний капитальный ремонт.
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Егор
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...




Отправлено: 03.09.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
почему в 115-ю школу по прежнему не принимают русскоязычных детей? Сначала обьявили, что восстнавливают обучение на русском языке в старейшей школе железнодорожного района, о факту, когда родители повели детей записывать в школу, прямо сказали, что никакого обучения на русском не будет.

вы разве не в курсе что у нас трехъязычное образование, Казахский Государственный, Английский и Русский язык? по моему об этом довели до всех, в школах учатся почти 99% Русскоязычные все понимают этот язык, так что ваши обвинения в том что в школу не принимают Русскоязычных беспочвенны, Русский язык конечно будут преподавать возможно просто не в тех объемах.

§ Грибоедов
Re: В Костанае на свой первый День знаний пришло около 3 600...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 03.09.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите, что не смог вовремя ответить на все интересующие вас вопросы, господа. Но с понедельника можете записаться ко мне на прием, с 13 до 14.
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