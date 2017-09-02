Цитата: мечтатель:

А ты так радуешься, будто тебе в карман падает. или тебе что то с этого обломится.

А я благодарен тем государствам которые продвигают и развивают цивилизацию человечества . А если ты прицепился к этому паровозу прицепом , едешь нахаляву и ни чего не делаешь , то хотя бы помалкивал бы . А то для него интернет , компьютеры , космос в телескоп показывают и по джипиэсу помогают найти дорогу , а он ещё чем то недоволен . Цитата: мечтатель:

их уже коренное население и африамериканцы тоже в этом обвиняют,

Просто нужно Трампу пообещать афроамериканцев вернуть на историческую родину . Думаю недовольных тогда не будет . А про коренных , лучше чукчей пожалей , им жизнь сегодняшних индейцев даже и не снилась .